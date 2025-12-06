自由電子報
中職》7年大約「岱」來啟發和動力 張閔勛：捕手也能拿到這麼好的合約

2025/12/06 17:02

張閔勛指導學員。（記者倪婉君攝）張閔勛指導學員。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／彰化報導〕樂天桃猿捕手張閔勛今年繳出生涯年表現後並不自滿，日前仍自費赴日進修學習，今天出席所屬展逸國際舉辦的棒球訓練營時，也表示自己從昨天林岱安以7年大約轉戰富邦悍將得到啟發和動力，「不會只有好的投手或好的打者，可以拿到這麼好的合約，一個捕手也能拿到。」

張閔勛今年繳出累出賽95場打擊率2成99的生涯年表現，不但拿下生涯首座最佳十人捕手獎，也入圍最佳進步獎，但他自知在守備上的不足，在季後和林泓育、宋嘉翔及台鋼雄鷹教練凃壯勳、陳致嘉、陳世嘉等人，共同赴日自主訓練。在2016年季中選秀獲桃猿第1指名，31歲的張閔勛打到生涯第10年，終於獲得獎項肯定，「只要把自己的身價、價值打出來，就不用擔心什麼，未來取得FA資格，就可以往更好的地方去」。

不管是好搭檔黃子鵬行使FA轉戰台鋼雄鷹，或是昨天林岱安確定轉披悍將藍衫，張閔勛認為對於台灣職棒發展都是好事，「難過當然會，但我也為子鵬開心，畢竟大家都想往更好的環境去，也很開心他有這個機會、拿到這麼好的合約。」對於同為捕手的林岱安拿到大約，張閔勛更視為是一大動力，讓他自我期許更進步，未來能拚出更好的身價。

張閔勛指導學員。（記者倪婉君攝）張閔勛指導學員。（記者倪婉君攝）

