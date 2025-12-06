TPBL》雲豹差點被大逆轉 靠隱形功臣關鍵籃板加高錦瑋重要三分彈擊退攻城獅

高錦瑋（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕最多19分領先的桃園雲豹，在決勝節被逼到只差1分，但靠著莊博元在決勝階段搶下關鍵籃板，緊接著由高錦瑋投進重要三分彈，終場以96：94逼退新竹攻城獅，拿下3連勝，以9勝1負穩居TPBL龍頭。

雲豹在今天賽前9戰拿8勝，靠的是場均攻下102.2分，高居聯盟第2，加上失分90.3分為聯盟最少，攻守俱佳的表現，讓他們在今年戰績扶搖直上，躍升聯盟A級戰隊。

雲豹上半場靠著林信寬拿13分，加上迪亞洛拿12分，取得60：48領先攻城獅，第三節還一度將比分擴大至19分，只是沒想到決勝節戰況丕變。

攻城獅末節靠著劉丞勳、德魯、盧冠軒帶頭拉出13：0的開局，單節拉出24：8的攻勢追近比分至90：91，但雲豹靠莊博元搶下重要籃板，高錦瑋在1分12秒投進三分彈，米勒灌籃得手成功穩住局面，儘管雲豹讀秒階段克羅馬、米勒接連發生失誤，險些釀禍，不過德魯最後一擊絕殺三分球沒進，雲豹在驚濤駭浪中收下勝利。

雲豹有5人得分達雙位數，迪亞洛拿20分、8籃板，克羅馬16分、9助攻、7籃板，高錦瑋16分、5助攻，林信寬和米勒替補各拿15分，率隊拿下本季對攻城獅的首勝。

攻城獅在少了高國豪的第2戰，本場比賽打出競爭力，劉丞勳拿本土最高16分，德魯有20分，盧冠軒替補拿15分，提傑有10分，但球隊最終吞下3連敗。

莊博元（TPBL提供）

