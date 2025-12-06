威力盃》前球星父親紀俊麟督軍見證 紀均叡首日擊出滿貫砲！

南投縣總教練紀俊麟（右）見證兒子紀均叡開轟。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕第13屆花蓮台彩威力盃今開幕首日，南投縣來勢洶洶，面對苗栗縣10:0贏球、下午再14:7勝屏東縣，兩戰加起來合得24分。其中，南投縣教頭紀俊麟之子紀均叡，面對屏東縣時擊出滿貫砲，也是本屆大會首轟。

南投縣團隊火力強大，紀俊麟說：「火力發揮還不錯，但還欠缺穩定度，有時候該拿到的分數會卡住，選手們還在學習遇到各種不同狀況要用哪種方式攻擊。」

請繼續往下閱讀...

紀俊麟選手時代曾是中信鯨隊球星，2013年起出任南投新街國小總教練，生涯145盜壘、卻僅14轟的他，連同今天這支滿貫砲，已經見證兒子少棒實戰擊出2轟。紀俊麟透露，兒子的上一轟是金龍盃。

紀俊麟認為，兒子打擊雖不錯，但目前最大課題是面對不同類型投手，攻擊策略要更明確，目前的表現起伏仍舊很大。紀俊麟也提到，兒子升上6年級時肩膀有些不舒服，目前以打擊為主、投球仍在調整，攻擊上比較有優勢是腳程。

被問及兒子腳程有無遺傳自他，紀俊麟笑說，在隊上應該還算前段。紀俊麟說：「有腳程的孩子，上壘後的起跑時機，多半都開放讓他們自己下決定，這也是一種學習跟成長。失敗之後去討論哪個部分沒做好，或許是當下投手動作較快，學習以後，起跑時機就不用教練協助。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法