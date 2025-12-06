自由電子報
體育 棒球 學生棒球

棒球》反對聲浪大！甲子園最快2028年恐改打7局 日本高野連：仍在研議

2025/12/06 18:19

日本高野連目前仍在評估高中棒球賽事是否採用7局制。（資料照，法新社）日本高野連目前仍在評估高中棒球賽事是否採用7局制。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕針對酷暑天氣問題，日本高校野球連盟（高野連）曾提案要將高中棒球賽事現行的9局制，縮減為7局制，至今已經舉行10場會議，昨日在大阪市召開理事會，雖然大多數都持反對意見，但報告指出，希望7局制最快能在2028年開始導入。

近年來日本高中棒球已陸續做出改革，包括縮短延長賽局數、導入突破僵局制、實施投球數限制，以及明年開始採用指定打擊（DH）制度，今年秋季舉行的「國民體育大會」已採用7局制。

高野連為保護選手的健康和安全組成「7局制」工作小組，昨日在大阪市理事會提出「7局制等高中棒球諸課題檢討會議」的最終報告，內文指出，比起現行制度減少6個出局數，將9局縮短至7局，對於保護高中球員的肩膀和手肘、中暑防治、球隊人數減少，以及教師工作量都是有效的改善措施。此外，報告也提到，從歷史與社會角度考量，全國大賽仍應維持在甲子園舉行，而非改到巨蛋球場等其他場地。

檢討會議報告指出，以預定於2028年舉行的第100屆選拔高校棒球大賽為目標，將硬式、軟式所有官方比賽皆採用7局制，夏季甲子園因面臨迫切的酷暑問題，包含地方大賽在內，有必要盡可能迅速採用7局制。

日本高野連也公布問卷調查結果，網路問卷結果顯示，贊成率為35.9%，反對佔25.0%；然而在實際的參賽學校中，有高達7成的人反對，尤其是擁有61至80名球員的強豪學校，高達91%反對，原因是選手的出場機會會明顯減少。此外，也有人認為若是實施，難以與過往比賽記錄做比較，影響程度十分巨大。

反對「7局制」的意見仍然佔多數，日本高野連事務局長井本亘在會後表示，這是高中棒球的一大課題，理事會對此進行進一步的討論，針對競爭力下降、人氣下滑、因應國際化等問題，這些都被列為重點考慮事項，會聽取各界意見，以目前來看還沒有達到可以提交給理事會審議的階段。

