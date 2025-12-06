棒球》持續深耕基層棒球 BE HEROES棒球營助彰化培育新世代

「2025 BE HEROES 柏釧棒球訓練營」邁入第七屆，指導彰化地區國、高中近百位小選手。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕「2025 BE HEROES 柏釧棒球訓練營」邁入第七屆，今年由陳鏞基擔綱訓練營總教練，集結旅外好手陳柏毓跟鄭宗哲，以及中華職棒球星江少慶、李振昌、林立、張閔勛和江國豪，12月6日至7日在彰化縣立八卦山棒球場，指導彰化地區國、高中近百位小選手，除球星親自教學、經驗傳承分享，並引進運動科學技術來幫助學員。

「棒球訓練營從最早王建民第一年來，這樣子的活動其實已經八年，透過這些方式讓小朋友，近距離看到他們的偶像球星，然後未來也跟著他們一樣走上職業舞台。」彰化縣議長謝典林表示，與展逸國際企業從2018年的「投好球進彰化」公益活動，隔年起舉辦「BE HEROES 棒球訓練營」至今，為彰化基層棒球運動培育出不少好手。也正因為謝典林議長不遺餘力長期以來支持棒球運動在彰化深耕，球星們也願意一同努力，讓BE HEROES 棒球訓練營成為中部地區年度的棒球盛典。

今年棒球營總共參與人數為74人，由彰藝高中部及國中部、北斗國中、永靖國中、和美高中國中部、線西國中組成，運科本次為第二年運用並新加入測試速度及跳躍的器材，訓練方式則採用守備位置分項訓練，讓學員更專精於守位知識，並加入實戰模擬訓練增加學員們臨場處理反應及實戰經驗。

「希望球員在這次訓練營都有美好回憶和收穫，未來持續努力，不論有沒有機會成為菁英棒球選手，也希望可以成為喜愛棒球、熱愛棒球，然後在相關產業裡面有所發展，成為台灣棒球的苗子。」展逸國際企業董事長張憲銘指出棒球營的學員，從原本國小學生到現在國、高中球員，期望藉由這樣的活動深耕台灣基層棒球，注入活力。

總教練陳鏞基覺得看見這群小學員，回想起他以前國中時期的樣子，「我國中時特別害羞，所以我想盡量去跟他們多互動，以前國小學生可能小朋友比較天真，什麼問題都聊都問，但上了國中反而變得害羞一點，我們當教練就是主動一點去引導他們。」

他同樣認為導入運科來輔助訓練已經是目前趨勢，「很多運動項目都藉由運科來提升球員技術，所以讓球員提早了解運科，去慢慢認識，對將來的訓練方式，可以更清楚。」

旅外好手鄭宗哲多次參與教練職務，他很鼓勵小學員開心享受這兩天課程，「我們會去陪他們一起玩棒球，讓他們對打棒球這件事情，充滿更多熱情。」江少慶則是去年由於傷勢復健首次缺席棒球營，這次回歸看到一些熟面孔的小球員，他非常開心，期待能與其他教練一起投入，幫助小朋友。

最後也感謝本次活動指導與贊助單位，彰化縣政府、彰化縣議會和彰化縣體育會，BC台灣柏釧企業股份有限公司、台中順天環匯酒店、台塑生醫科技股份有限公司、彰化縣拓銷協會、沐林日式板前料理、銅錵涮涮火鍋店有限公司、瑪登瑪朵、曼黛瑪璉、UNIX、傳接球棒壘運科服務，正是因為有大家共同的努力以及對棒球的支持，BE HEROES棒球訓練營才能夠年復一年，持續傳承並推廣棒球運動。

