文武雙全不是蓋的！開南高中籃球隊員 國際發明展奪金

開南高中高一籃球隊員劉如恩（左）、邵永曦（右）參加高雄國際發明展，以防火漆作品獲得金獎。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄國際發明展5、6日在高雄展覽館登場，這項賽事參賽的多是大學生，北市開南高中卻有2名高一生劉如恩、邵永曦參加並獲得金獎，2人不僅英文底子好，也是學校籃球隊成員，最近剛打入HBL 12強，展現出會運動的學生不代表功課就爛的實力，而且未來志向都是想出國念書。

開南高中研發長張丕白表示，參加國際發明展比賽首先學生的英文底子要好，加上小孩的想像很豐富、天馬行空，他從劉如恩、邵永曦2人國中時就開始指導他們參加國際發明展的訓練，這次獲得金獎的作品是「全方位防護塗料」，並在30餘國的參賽作品中脫穎而出，作品特色是非一次性防火塗料，未來希望可發明透明的防火漆能塗在珍貴的畫布上。此外，張丕白指導的學生還有小學五年級生的邵若昀「跨級打怪」，也以造型保濕香皂作品獲得金牌。

請繼續往下閱讀...

身高皆187公分的劉如恩、邵永曦從小就喜歡運動，家長也鼓勵他們學業與運動的均衡發展，兩人說，自小就有規劃出國讀書的目標，所以即使高中加入學校籃球隊，每天訓練約3至4小時，但團隊發揮實力已打進HBL高中籃球聯賽12強，其餘時間也用來加強英文、兼顧課業，目標是朝「文武雙全」均衡發展邁進。

11歲的邵若昀「跨級打怪」參加高雄國際發明展，也以保濕造型香皂奪得金牌。（記者許麗娟攝）

劉如恩（左）、邵永曦（右）的防火漆作品，示範拿打火機也無法點燃。（記者許麗娟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法