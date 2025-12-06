自由電子報
澎湖縣菊島盃羽球錦標賽熱鬧開打 22隊150名選手齊聚以球會友

2025/12/06 18:19

為期二天的澎湖縣菊島盃羽球賽，正式在澎湖縣立羽毛球館展開。（澎湖縣政府提供）為期二天的澎湖縣菊島盃羽球賽，正式在澎湖縣立羽毛球館展開。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為期2天的「澎湖縣菊島盃羽球錦標賽」，今（6）日在縣立羽球館熱鬧開打，來自縣內、外共22支隊伍、超過150名羽球好手齊聚一堂，以球會友、切磋球技，不僅展現選手精湛球技，也為澎湖冬季運動賽事揭開熱鬧序幕。

澎湖縣長陳光復特地到場為選手加油打氣，並熱情歡迎來自台灣各地的選手蒞臨交流。他表示，近年澎湖羽球運動風氣持續蓬勃發展，從基層選手培育到全民運動推廣皆有亮眼成果。

陳光復說，羽球的魅力就在於球未落地前的每一刻，選手對勝利的執著與渴望令人動容，尤其看見小選手們奮力救球、為自己吶喊的激情，更讓人感受到運動精神的傳承與國家未來的希望與期待，而且羽毛球運動花費較為精簡，培育奪牌選手，對於偏鄉而言更為容易，因此被澎湖縣政府列為重點運動發展項目。

由於澎湖縣羽毛球愛好者日益增多，現有場館已不敷使用，陳光復允諾縣府也正積極規劃新的運動場館，期盼未來不僅能提供在地選手更完善的訓練環境，也吸引更多縣外選手來澎交流競技，帶動運動觀光發展。他也提到2屆奧運金牌男雙選手王齊麟與李洋，以及連續2屆勇奪全國運動會男單金牌的澎湖子弟王柏崴，都是年輕選手學習的最佳榜樣，期盼透過他們的成功故事，吸引更多孩子投入羽球運動的行列。

澎湖縣長陳光復前往為選手加油打氣，並允諾增設新場館。（澎湖縣政府提供）澎湖縣長陳光復前往為選手加油打氣，並允諾增設新場館。（澎湖縣政府提供）

