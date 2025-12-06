排球》第46屆台南華宗盃全國排球賽 學甲開打

華宗盃排球錦標賽開打，高男組比賽激烈好看。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕第46屆台南華宗盃排球錦標賽今天（6日）起在學甲體育館、學甲國中、東陽國小等地開打，華宗盃是全國5大排球賽之一，培育排球人才，本屆有339隊、逾5000人選手參賽，戰況激烈，特別是國小組比賽，隊職員和家長在場邊加油吶喊超激情。

本屆華宗盃在今晚並推出「選手之夜」，由台南市文化局安排在地六甲赤山表演藝術坊帶來精彩演出，使選手在比賽之外也能感受台南藝文魅力；學甲區公所也協調在華宗公園康樂台、學甲國中、學甲國小、豐和里與慈福里活動中心、法源禪寺、學甲幼兒園、名人社區學苑及大灣清濟宮成立9處選手村，要讓選手「住得安心、打得順心」。

華宗盃開打後，高中男子組的比賽激烈，球員殺球、撲地救球展現想贏的拚勁，吸引觀眾到場加油；國小組也不遑多讓，小選手場上同樣很拚，教練盯緊分數隨時叫停提醒戰術，隊職員和家長場邊加油聲也相互較勁。

華宗盃賽事期間更推出社群互動活動，觀眾只要現場在FB或IG打卡標記「2025年全國第46屆華宗盃排球錦標賽」並上傳照片，即可至服務台兌換限量排球造型的零錢包或排球造型可收納手提袋1個，送完為止。

學甲區長張明寶指出，華宗盃不僅促進排球運動發展，也帶動學甲地方觀光與人潮，歡迎球迷觀眾前來為選手喝采，一起感受選手的青春活力與華宗盃的獨特魅力。

學甲華宗盃排球賽登場，高男組比賽激烈好看。（記者楊金城攝）

國小組比賽同樣激烈，小球員為接球甚至倒地。（記者楊金城攝）

華宗盃排球錦標賽國小女童比賽，隊職員和家長場邊拿加油棒、喇叭助陣加油。（記者楊金城攝）

