體育 棒球 學生棒球

棒球》悍動希望棒球公益訓練營 張育成化身營隊總領袖攜手六球星實戰教學

2025/12/06 18:13

富邦悍將隊長張育成化身營隊「總領袖」，指導小選手。（富邦提供）富邦悍將隊長張育成化身營隊「總領袖」，指導小選手。（富邦提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦慈善基金會年度盛事「2025 悍動希望棒球公益訓練營」今（6）日熱血開訓！來自新北市大豐國小、新北市民安國小、宜蘭縣內城國中小及台中市德芙蘭國小四所學校共計80名少棒隊球員，由富邦悍將隊長張育成化身營隊「總領袖」，領軍六位富邦悍將球星陳仕朋、葉子霆、董子恩、周佳樂、蔡佳諺、豊暐，親自下場傳授小將們投、打、跑壘及守備技巧，並為最後的校際交流賽提供實戰支援，讓小球員們滿載而歸。

同時，「2025 悍動希望棒球公益訓練營」課程迎來創新升級，首度整合「運動科學檢測訓練計畫」、「金融教育宣導」與「運動心理」三大核心課程，期望讓小將們在棒球專業訓練之外，兼備金融知識與心理素養，實現身心健全發展，助力基層少棒打下更堅實的基礎，讓孩子的夢想走得更長、更遠。

富邦慈善基金會執行長蔡明純致詞時強調：「基金會透過結合集團資源，多年來持續贊助基層棒、籃球運動，實踐「正向力量 成就可能™」的品牌精神。我們對於基層棒球的投入，不單只是短期的營隊訓練，而是一份長期、專業且具前瞻性的承諾，我們深信，培育未來的棒球人才，除了球技的精進，更需要健全的心態與正確的價值觀。所以今年我們整合集團及外部資源，針對基層少棒隊的需求，提供頂尖師資與全方位素養教育，透過三大專業課程傳遞「運動科學、金融素養、心理」三育並重理念，期望為台灣的基層棒球打下更堅實的基礎。」

富邦慈善基金會年度盛事「2025 悍動希望棒球公益訓練營」今（6）日熱血開訓。（富邦提供）富邦慈善基金會年度盛事「2025 悍動希望棒球公益訓練營」今（6）日熱血開訓。（富邦提供）

對於台灣基層棒球培育，富邦持續創新投入，富邦慈善基金會指出，有鑑於近年運動科學對各年齡層運動員的幫助，同時考量基層少棒的實際需求，今年七月起特別贊助大豐國小及民安國小少棒隊進行「運動科學檢測訓練計畫」，與 Basepara 貝思沛拉棒球學校共同合作，透過體能測試與動作分析，提供科學化的訓練建議，協助兩隊共計 40 位少棒球員依據自身條件精進成長，進而提升實戰表現，期望透過這樣的合作模式，從根本提升訓練效率，讓這群台灣棒球的未來，在追夢的道路上步伐更穩健紮實。

在精進球技的同時，為培養小球員健全品格與生活能力，營隊延續兩大關鍵課程，在生活教育上，「金融教育宣導」邀請到富邦金控專業講師主講，課程涵蓋了基礎金融觀念，包含如何正確儲蓄及理財，以及常見詐騙手法介紹，希望能提升小球員的金融素養，建立自我保護的安全防線。在心理素質方面，特邀曾協助奧亞運選手的專業心理師陳泰廷開授「情緒控球員」課程，透過專業引導，幫助正處於身心快速成長期的少棒選手，認識壓力來源，並學習情緒管理和比賽專注技巧，建立面對挫折的堅韌心理，為他們未來的長期運動生涯奠定穩定且智慧的心理基礎。

另外，今年營隊的核心訓練課程是緊張刺激的「悍力出擊闖關賽」，由張育成擔任營隊總領袖，陳仕朋、葉子霆、董子恩、周佳樂、蔡佳諺、豊暐六位富邦悍將球星分別駐守六大闖關主題，以每站25分鐘的輪動制進行密集且專業的實戰教學，全面檢測小球員的投、打、跑、守、體能等基礎能力。

張育成現場以「特派教練」身份巡迴各關卡，親自示範與糾正小球員的動作，他在受訪時表示：「很開心能以悍將總領袖身份參與這次訓練營，看到孩子們的熱情，讓我想到小時候的自己，棒球路很長，技術固然重要，但更重要的是「享受比賽、永不放棄」。今天我們設計的六大挑戰，是全面性的實戰考驗，希望所有小朋友都能從中找到樂趣、紮實學習。」

球星教練們在現場仔細傳授技巧，如在「傳接防守王」關卡，著重於傳接球的穩定性、準確度與反應速度，傳授接球手套的位置及轉傳腳步等關鍵防守技巧。在強調爆發力的「火力打擊王」，教練則指導如何抓到擊球甜蜜點與身體重心的轉換。

而針對投手，「精準控球王」透過投球九宮格，要求小球員提升對目標區的掌握度，教練細心調整放球點與身體協調性。此外，「超級快腿王」訓練跑壘觀念與速度對決，教練傳授判斷起跑時機與跑壘角度，有效提升在壘包間的破壞力；「敏捷跳躍王」則專注於敏捷梯等基礎體能訓練，強化快速反應能力；在「熱力應援王」小球員也努力學習球員應援動作與口號喊唱，透過一起練習和成果驗收，培養團隊精神與向心力。

而下午的交流賽更將活動氣氛推向高潮，悍將總領袖張育成化身「雙陣奇兵」，不僅繼續依據兩隊教練的臨場策略隨時給予支援，甚至站上打擊區，成為隊伍的火力王牌，親自示範職業級的打擊表現。透過張育成「下場實戰」的安排，不僅展現他精湛的球技實力，更讓現場小球員能近距離觀察職棒球員的實戰技巧，從中學習職業球員的節奏、溝通與思考方式，獲得最直接的啟發。

來自台中市德芙蘭國小的小球員連柏宇興奮地分享心得：「張育成教練在「火力打擊王」那關親自教我怎麼抓到球的甜蜜點，他說眼神要專注、身體要放鬆，我馬上試就打得更遠了！還有陳仕朋教練教的投球技巧也讓我學到很多，這次的訓練營真的超好玩，也讓我更了解以後不只打球，還要學習理財和控制自己的情緒，才是一個全面的球員！」

富邦慈善基金會長期關注偏鄉教育及社會急難關懷，其中「用愛心做朋友」助學活動長期資助經濟弱勢孩子順利就學，今年邁入 23 周年，累計幫助近 382 萬人次學生安心上學。未來富邦慈善基金會將持續站在公益最前線，將愛與關懷傳遞到社會每個需要的角落。在基層運動上，也將持續結合富邦集團資源，提供基層少棒、籃球更多元的發展機會，為台灣的棒球籃球播下更多希望的種子，助力這些對棒籃球有夢的孩子走的更長、更遠。

