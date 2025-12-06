自由電子報
體育 競技運動 排球

TPVL》與各隊的差距也太大！台中連莊開季打了18場還沒輸過

2025/12/06 18:22

台中連莊找不到對手（連莊提供）台中連莊找不到對手（連莊提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台中連莊今於主場國立臺灣體育運動大學舉行「台式」主題活動，更為推廣在地化經營，推出「臺中市民」現場購票指定區域五折優惠，吸引眾多人潮進場支持，最終以25：20、25：18、25：17擊敗台北伊斯特，拿下開季18連勝。

連莊原先預計請假參加東南亞運的外援施琅，在柬埔寨代表隊確定不參賽後，立即啟程返台歸隊，繼續與連莊並肩作戰，面對今日近乎以全本土陣容出戰的伊斯特，戰力高下立判，最終以直落三獲勝，依舊沒有隊伍能撼動連莊。

本場拿下全隊最高 15 分的施琅賽後表示，能在今天順利以直落三拿下勝利感到非常開心，他表示，自己日前返國四天，昨天才剛回到球隊、只有一天訓練時間就接著投入比賽，但仍成功調整到位，對結果非常滿意。

對於在陣容方面做了不少調整的伊斯特，施琅認為雖然有人員異動與位置更換，但整體來說不會太擔心，甚至能在場上針對對手的弱勢做進攻，「球隊在後半段掌握節奏後，整體打得越來越舒服。」

目前戰績累積至18勝的連莊，距離上半季封王僅有一步之遙，施琅信心十足地說道，「希望明天大家繼續努力，我們一起順利拿下上半季冠軍。」

