TPBL》高錦瑋大讚莊博元 雲豹拒絕被攻城獅逆轉收3連勝

莊博元。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園雲豹今天在主場5827名球迷觀戰下與新竹御嵿攻城獅交手，雲豹雖在第4節遭逢進攻當機狀況，單節只攻下13分被對手緊咬，但莊博元在終場前1分14秒抓下重要進攻籃板後，再傳給「小高」高錦瑋投進一顆穩定軍心的三分球，終場就以96：94獲勝，再度拿下3連勝。

雲豹首節靠著林信寬的2記三分球與克羅馬、迪亞洛的穩定發揮取得領先，前3節打完以83：66大幅領先17分，但進入第4節後，團隊命中率直線下滑，2分球投8中1僅12.5％，讓攻城獅抓住機會反攻，一度將比數追近只落後1分，不過莊博元此時挺身而出，連兩次在克羅馬投籃未進情況下抓下2顆進攻籃板，最終也讓小高投進3分球而贏得比賽。

莊博元說：「那兩個關鍵進攻籃板，其實是因為我今天投籃狀況不是很好，所以一直在想投不進時，我要用有什麼方法可以在進攻端方面去幫助球隊，所以在那個play時，我想的就是盡量守住，並且不能犯錯。」

高錦瑋今攻下16分，另有5次助攻與4次抄截，他表示，其實自己今天的出手感覺不那麼好，也錯失不少三分球的機會，最後那球因為是個空檔，所以還是保持信心出手，最後結果是好的。小高說：「真的很感謝博元，他在練習時就非常積極做所有事情，也更知道自己的工作是什麼，如果比賽時手感好會繼續出手，若不是，則是會很積極的去抓籃板作苦工。」

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）認為，這場比賽前3節球隊打得不錯，卻在第4節失去組織，還好靠著小高、博元與信寬3人為團隊做出很多貢獻，而這2週的休息對球隊來說是好事，可以讓球員放鬆、並且針對許多細節作處理與討論，可以很好的準備未來艱難的比賽。

林信寬連2戰攻下15分，迪亞洛此戰攻下全場最高20分，抓下8籃板，米勒15分、11籃板、克羅馬則是16分7籃板9助攻。

高錦瑋。（TPBL提供）

