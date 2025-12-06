自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》高錦瑋大讚莊博元 雲豹拒絕被攻城獅逆轉收3連勝

2025/12/06 19:05

莊博元。（TPBL提供）莊博元。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園雲豹今天在主場5827名球迷觀戰下與新竹御嵿攻城獅交手，雲豹雖在第4節遭逢進攻當機狀況，單節只攻下13分被對手緊咬，但莊博元在終場前1分14秒抓下重要進攻籃板後，再傳給「小高」高錦瑋投進一顆穩定軍心的三分球，終場就以96：94獲勝，再度拿下3連勝。

雲豹首節靠著林信寬的2記三分球與克羅馬、迪亞洛的穩定發揮取得領先，前3節打完以83：66大幅領先17分，但進入第4節後，團隊命中率直線下滑，2分球投8中1僅12.5％，讓攻城獅抓住機會反攻，一度將比數追近只落後1分，不過莊博元此時挺身而出，連兩次在克羅馬投籃未進情況下抓下2顆進攻籃板，最終也讓小高投進3分球而贏得比賽。

莊博元說：「那兩個關鍵進攻籃板，其實是因為我今天投籃狀況不是很好，所以一直在想投不進時，我要用有什麼方法可以在進攻端方面去幫助球隊，所以在那個play時，我想的就是盡量守住，並且不能犯錯。」

高錦瑋今攻下16分，另有5次助攻與4次抄截，他表示，其實自己今天的出手感覺不那麼好，也錯失不少三分球的機會，最後那球因為是個空檔，所以還是保持信心出手，最後結果是好的。小高說：「真的很感謝博元，他在練習時就非常積極做所有事情，也更知道自己的工作是什麼，如果比賽時手感好會繼續出手，若不是，則是會很積極的去抓籃板作苦工。」

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）認為，這場比賽前3節球隊打得不錯，卻在第4節失去組織，還好靠著小高、博元與信寬3人為團隊做出很多貢獻，而這2週的休息對球隊來說是好事，可以讓球員放鬆、並且針對許多細節作處理與討論，可以很好的準備未來艱難的比賽。

林信寬連2戰攻下15分，迪亞洛此戰攻下全場最高20分，抓下8籃板，米勒15分、11籃板、克羅馬則是16分7籃板9助攻。

高錦瑋。（TPBL提供）高錦瑋。（TPBL提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中