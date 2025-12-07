冬盟季軍賽上演台灣內戰 日本社會人與日職聯隊爭冠 今日賽事預告與轉播

季軍賽上演台灣內戰，由台灣海洋對決台灣山林，分別派出盧孟揚與邱立璿交手。（資料照合成圖）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有2場轉播，先是勇士對戰騎士，力拚終結3連敗，西部第2的火箭將作客踢館獨行俠，挑戰3連勝。杜蘭特（Kevin Durant）日前成為史上第8位達成生涯3萬1000分里程碑的球員，期待今天上演飆分秀，獨行俠狀元佛拉格（Cooper Flagg）會有怎樣的表現也值得關注。

請繼續往下閱讀...

冬季聯盟來到最終戰，季軍賽上演台灣內戰，由台灣海洋對決台灣山林，分別派出盧孟揚與邱立璿交手，冠軍賽將由日本社會人強碰日職聯隊，將由樋口新掛帥對上山口廉王。

NBA

08：30 勇士 VS 騎士 緯來育樂

09：30 火箭 VS 獨行俠 緯來體育

桌球混團世界盃

10：00 四強淘汰賽

12：00 四強淘汰賽

17：00 銅牌戰

19：00 金牌戰

轉播：愛爾達體育2台

冬盟

12：05 台灣山林 VS 台灣海洋 季軍賽

18：05 日職聯隊 VS 日本社會人 冠軍賽

轉播：DAZN 1

TPBL

14：30 夢想家 VS 台啤永豐雲豹 MOMOVV

17：00 全家海神 VS 台新戰神 緯來體育

TPVL

14：50 臺北伊斯特 VS 臺中連莊

18：20 桃園雲豹 VS 台鋼天鷹

轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

F1

20：30 正賽-阿布達比站 愛爾達體育1台

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法