NBA

NBA》低迷的快艇想交易重建有難度？ 球探評：雷納德是負價值

2025/12/06 20:55

雷納德。（資料照，歐新社）雷納德。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯快艇開季只打出6勝17敗的慘烈成績，暫居西部倒數第三。根據美媒《ESPN》分析，快艇若想要交易重建，當家34歲球星雷納德（Kawhi Leonard）可能很難會有買家。

擁有雷納德、哈登（James Harden）等好手的快艇隊，開季只打出6勝17敗，近期又突然宣布與「控球之神」保羅（Chris Paul）分道揚鑣。

《ESPN》記者Tim Bontemps、溫德霍斯特（Brian Windhorst）聯合撰文報導，有東部球隊的高層認為，快艇隊應該要走重建路線，「我會試著把那些老選手處理掉，找一些我喜歡的年輕選手，戰績變多糟就讓它自然發生。」

該名球隊高層指出，這可能不會是快艇老闆巴爾默（Steve Ballmer）會做的事情，「他過去一直都是：『我唯一想做的事就是贏球，要保持競爭力，我對擺爛或重建沒興趣』。」

《ESPN》引述NBA聯盟內部人士們的看法，雖然會有球隊願意找來哈登，雷納德由於他的傷勢、以及Aspiration公司代言疑雲事件，要替雷納德找到新東家會更困難。一名東部球探直言，「James（指哈登）可能是中性價值，Kawhi是負價值。」

雷納德今年夏季捲入Aspiration公司代言疑雲，快艇隊疑似透過給予雷納德空頭公司職位，支付2800萬美元，藉此規避NBA的薪資上限。目前這起事件仍在調查中。

雷納德近年受到傷勢影響，上季例行賽只打37場，本季至今打了13場比賽，平均有25.8分、5.7籃板的表現。

