東超》新北國王新洋將杰倫太強轟35分 率隊擊敗蒙古野馬

2025/12/06 19:40

杰倫。（新北國王提供）杰倫。（新北國王提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕新北國王今天在東亞超級籃球聯賽，靠新洋將杰倫轟進35分，搭配沃許本也有30分進帳，國王以109：94打敗蒙古烏蘭巴托野馬，報了上次的輸球之仇。

休息13天的新北國王再度回歸戰線，今天於主場新莊體育館迎戰野馬，上次雙方首次交手時，國王遭遇前所未見的「地獄賽程」，全隊在結束南韓的東超賽事後，隔天清晨就趕往機場，歷經搭機及當地交通阻塞，深夜才下榻蒙古飯店，讓球員都直呼「累到崩潰」，且隔天比賽體力明顯受影響，全場一路落後，最終以14分差落敗。

國王今天回到主場就是要尋求復仇，首節就取得領先，但也少了大將桑尼助拳，他左膝嚴重扭傷被抬出場，傷勢狀況還需等待球團說明。

身為約旦歸化球員的杰倫，在世界盃資格賽就打出精彩表現，如今穿上國王戰袍也展現絕佳能力，以18投12中包括2顆三分球、9罰全進，繳出35分、4籃板、3助攻，沃許本則有30分、10籃板，在世界盃資格賽連兩場得分掛蛋的林書緯則進帳23分外帶7籃板、4助攻。

沃許本。（新北國王提供）沃許本。（新北國王提供）

杰倫。（新北國王提供）杰倫。（新北國王提供）

林書緯。（新北國王提供）林書緯。（新北國王提供）

