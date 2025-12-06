自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

棒球》2026年亞太迷你棒球賽 兆豐金邀中職共襄盛舉

2025/12/06 19:41

兆豐金今天冬盟賽前舉辦「夢寐以球，豐盛童年」迷你棒球公益球具致贈儀式，贈送高雄地區75所小學迷你棒球球具組。（兆豐金提供）兆豐金今天冬盟賽前舉辦「夢寐以球，豐盛童年」迷你棒球公益球具致贈儀式，贈送高雄地區75所小學迷你棒球球具組。（兆豐金提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中華職棒冬季聯盟四強戰今天（6日）在高雄澄清湖球場開打，兆豐金控暨兆豐銀行董瑞斌董事長受邀為賽事開出精采好球，並舉辦「夢寐以球，豐盛童年」迷你棒球公益球具致贈儀式，贈送高雄地區75所小學迷你棒球球具組，由八卦國小校長吳軒銘代表接收。

兆豐今天邀請近百名高雄師生至澄清湖棒球場為選手加油，感受中華職棒冬季聯盟的熱血魅力，展現企業積極投入體育的用心，也為賽事增添亮點。董瑞斌董事長過去在迷你棒球已有不少開球經驗，但都站在投手丘前方，今天在中職秘書長楊清瓏親自傳授投球技巧後，首度站在投手板上開球，獲得滿堂彩。

董瑞斌表示，棒球是台灣具代表性的體育文化，支持基層運動就是投資下一代的未來，只要給孩子一個可以揮棒、奔跑的舞台，他們就能在運動中找到力量。兆豐銀行透過持續投入基層棒球與各級賽事，希望陪伴更多孩子在球場上培養自信、團隊合作與抗壓性，為童年留下健康與成長的印記。

兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會攜手中華迷你棒球協會近年推動的「迷你棒球春季、秋季決賽」已帶動更多學童參與運動，擴大棒球人口向下扎根；另外，「夢寐以球，豐盛童年」公益球具計畫等計畫，共要捐贈 1,300 組迷你棒球到全台各地小學，希望進一步帶動國內棒球人口的持續成長，鼓勵更多孩子勇敢追夢，為台灣棒球孕育更多的優秀選手。

董瑞斌致詞時透露，除了台灣每年固定的迷你棒球春、秋季決賽外，明年可望與日本、韓國、中國、香港與澳門籌辦「亞太迷你棒球賽」，希望中華職棒也能共襄盛舉，楊清瓏當場允諾一定會力挺

迷你棒球協會理事長張哲欽表示，未來將與世界棒壘總會、中華棒協討論亞太迷你棒球賽的後續相關事宜。至於台灣代表隊要如何產生，張哲欽表示，可能從春、秋季決賽冠軍球隊進行迷你棒球台灣大賽來決定。

除迷你棒球之外，兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會持續深耕基層體育發展，支持偏鄉射箭、青少年棒球培訓等計畫，盼望為孩子們拓展更寬廣的舞台；未來將持續與各界攜手合作，讓更多孩子在運動中培養自信，寫下屬於自己的運動篇章。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中