棒球》2026年亞太迷你棒球賽 兆豐金邀中職共襄盛舉

兆豐金今天冬盟賽前舉辦「夢寐以球，豐盛童年」迷你棒球公益球具致贈儀式，贈送高雄地區75所小學迷你棒球球具組。（兆豐金提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中華職棒冬季聯盟四強戰今天（6日）在高雄澄清湖球場開打，兆豐金控暨兆豐銀行董瑞斌董事長受邀為賽事開出精采好球，並舉辦「夢寐以球，豐盛童年」迷你棒球公益球具致贈儀式，贈送高雄地區75所小學迷你棒球球具組，由八卦國小校長吳軒銘代表接收。

兆豐今天邀請近百名高雄師生至澄清湖棒球場為選手加油，感受中華職棒冬季聯盟的熱血魅力，展現企業積極投入體育的用心，也為賽事增添亮點。董瑞斌董事長過去在迷你棒球已有不少開球經驗，但都站在投手丘前方，今天在中職秘書長楊清瓏親自傳授投球技巧後，首度站在投手板上開球，獲得滿堂彩。

董瑞斌表示，棒球是台灣具代表性的體育文化，支持基層運動就是投資下一代的未來，只要給孩子一個可以揮棒、奔跑的舞台，他們就能在運動中找到力量。兆豐銀行透過持續投入基層棒球與各級賽事，希望陪伴更多孩子在球場上培養自信、團隊合作與抗壓性，為童年留下健康與成長的印記。

兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會攜手中華迷你棒球協會近年推動的「迷你棒球春季、秋季決賽」已帶動更多學童參與運動，擴大棒球人口向下扎根；另外，「夢寐以球，豐盛童年」公益球具計畫等計畫，共要捐贈 1,300 組迷你棒球到全台各地小學，希望進一步帶動國內棒球人口的持續成長，鼓勵更多孩子勇敢追夢，為台灣棒球孕育更多的優秀選手。

董瑞斌致詞時透露，除了台灣每年固定的迷你棒球春、秋季決賽外，明年可望與日本、韓國、中國、香港與澳門籌辦「亞太迷你棒球賽」，希望中華職棒也能共襄盛舉，楊清瓏當場允諾一定會力挺

迷你棒球協會理事長張哲欽表示，未來將與世界棒壘總會、中華棒協討論亞太迷你棒球賽的後續相關事宜。至於台灣代表隊要如何產生，張哲欽表示，可能從春、秋季決賽冠軍球隊進行迷你棒球台灣大賽來決定。

除迷你棒球之外，兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會持續深耕基層體育發展，支持偏鄉射箭、青少年棒球培訓等計畫，盼望為孩子們拓展更寬廣的舞台；未來將持續與各界攜手合作，讓更多孩子在運動中培養自信，寫下屬於自己的運動篇章。

