TPBL》阿巴西帶傷轟本季新高21分 特攻在「罰球劇場」中險勝戰神終結4連敗

〔記者吳孟儒／台北報導〕帶傷上陣的阿巴西今天斬獲本季個人新高21分，帶領TPBL中信特攻以108：104擊退台北台新戰神，終結4連敗。

阿巴西今夏回歸，讓特攻在本季被視為奪冠熱門，只是他近期受到傷勢困擾，球隊也陷入連敗低潮，不過，他今天揮別左大腿傷勢困擾，先發出戰戰神，扛下止敗的重要任務。

阿巴西。（記者林正堃攝）

特攻上半場打完僅以52：50領先，與戰神一路僵持至第四節最後階段，阿巴西在最後1分22秒助攻給謝亞軒，投進三分球後擴大分差，接著他自己又快攻上籃得手，將差距拉大至10分，即使關鍵時刻謝亞軒、馬可的罰球接連不進，讓比賽一度出現變數，所幸最後仍成功擋下戰神反撲，如願用勝利止敗。

特攻以內馬的26分表現最佳，馬克拿24分、11籃板，阿巴西進帳21分、7籃板、4助攻，謝亞軒有18分，但剩下10秒時的罰球2罰沒進，讓戰神一度燃起逆轉曙光，他說：「我在罰球上有心魔，回去會多加強，這是身為職業球員需要克服的。」

戰神陣中的得分王洛夫頓沒上陣，基德拿24分最佳，威力斯23分、10籃板，雷蒙恩進帳22分，丁聖儒17分，可惜反撲功虧一簣，無緣2連勝。

謝亞軒。（記者林正堃攝）

馬可。（記者林正堃攝）

內馬。（記者林正堃攝）

魏嘉豪。（記者林正堃攝）

特攻在阿巴西（左起）21分、內馬26及謝亞軒18分帶領下終止4連敗。（記者林正堃攝）

丁聖儒上籃得分。（記者林正堃攝）

雷蒙恩拉桿上籃。（記者林正堃攝）

威力斯。（記者林正堃攝）

基德。（記者林正堃攝）

