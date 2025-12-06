韓職》未獲日本火腿續留的洋投韋赫根 總值2800萬約加盟登陸者

韋赫根。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年季後未獲日職日本火腿續約的35歲洋投韋赫根（Drew VerHagen），如今他轉戰韓職賽場加盟SSG登陸者，雙方簽下一年總值90萬美元的合約，包含薪水為75萬美元，有5萬美元簽約金，10萬美元的激勵獎金。

由於SSG原本的王牌洋投安德森（Drew Anderson）季後離隊，他重返美職大聯盟加盟老虎隊。SSG登陸者為了填補先發，以一年總值90萬美元約找來韋赫根。

《韓聯社》報導，登陸者隊表示，身高198公分的韋赫根，能用速球搭配滑球、變速球、曲球、橫掃球等球種壓制打者，最快能丟到155公里，「鑑於他豐富的大聯盟和日職經歷，我們期待他能在球隊先發輪值中吃下大量局數。」

生涯前期有6年待在大聯盟老虎隊的韋赫根，他在2020年、2021年轉戰火腿隊，並在2022年和2023年重回大聯盟加入紅雀隊，韋赫根於2024年再度回到火腿隊。

但韋赫根今年表現欠佳，整季只在一軍出賽6場有5場先發，戰績3勝3敗、防禦率6.08，共投26.2局被敲28安，賞22次三振，被打擊率2成69，每局被上壘率為1.28。

韋赫根生涯效力火腿共4個賽季，出賽53場有51場先發，累積18勝19敗、平均防禦率3.69。而韋赫根生涯在大聯盟8個賽季效力過老虎、紅雀，合計有206場出賽有8場先發，累積18勝、平均防禦率4.98。

