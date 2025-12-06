自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

韓職》未獲日本火腿續留的洋投韋赫根 總值2800萬約加盟登陸者

2025/12/06 22:00

韋赫根。（資料照，記者陳志曲攝）韋赫根。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年季後未獲日職日本火腿續約的35歲洋投韋赫根（Drew VerHagen），如今他轉戰韓職賽場加盟SSG登陸者，雙方簽下一年總值90萬美元的合約，包含薪水為75萬美元，有5萬美元簽約金，10萬美元的激勵獎金。

由於SSG原本的王牌洋投安德森（Drew Anderson）季後離隊，他重返美職大聯盟加盟老虎隊。SSG登陸者為了填補先發，以一年總值90萬美元約找來韋赫根。

《韓聯社》報導，登陸者隊表示，身高198公分的韋赫根，能用速球搭配滑球、變速球、曲球、橫掃球等球種壓制打者，最快能丟到155公里，「鑑於他豐富的大聯盟和日職經歷，我們期待他能在球隊先發輪值中吃下大量局數。」

生涯前期有6年待在大聯盟老虎隊的韋赫根，他在2020年、2021年轉戰火腿隊，並在2022年和2023年重回大聯盟加入紅雀隊，韋赫根於2024年再度回到火腿隊。

但韋赫根今年表現欠佳，整季只在一軍出賽6場有5場先發，戰績3勝3敗、防禦率6.08，共投26.2局被敲28安，賞22次三振，被打擊率2成69，每局被上壘率為1.28。

韋赫根生涯效力火腿共4個賽季，出賽53場有51場先發，累積18勝19敗、平均防禦率3.69。而韋赫根生涯在大聯盟8個賽季效力過老虎、紅雀，合計有206場出賽有8場先發，累積18勝、平均防禦率4.98。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中