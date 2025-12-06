自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

冬盟》台灣山林慘遭逆轉 日本社會人晉級冠軍戰

2025/12/06 21:25

台灣山林無緣晉級冬盟冠軍戰。（記者李惠洲攝）台灣山林無緣晉級冬盟冠軍戰。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天進行季後賽，由例行賽第一名的日本社會人，對戰最後一名的台灣山林，日本社會人在7局下一口氣攻下5分逆轉，最終就以7：5擊敗台灣山林，明天冠軍戰由日本社會人對日職聯隊。

台灣山林與日本社會人賽前合影。（記者李惠洲攝）台灣山林與日本社會人賽前合影。（記者李惠洲攝）

前3局兩隊難越雷池一步，4局下日本社會人進攻，一出局後三野原愛望敲安，藤澤涼介擊出二壘安打先馳得點。

7局上台灣山林反攻，兩出局一壘有人，張士綸掃出右外野兩分砲反超前。下個半局日本社會人大舉反攻，靠4安、4次四死球和暴投，單局灌進5分反超前。

8局上陳思仲轟出3分砲，追成只落後1分，接著劉俊緯掃出二壘安打，再靠隊友短打推進到三壘，無奈代打許賀捷揮空遭三振，何品室融擊出飛球遭接殺，台灣山林失去扳平戰局的機會，最終落敗無緣爭冠。

台灣山林先發投手曾家輝用83球投6局，被敲出7支安打另有6K、1次保送，失4分都是責失承擔敗投，冬盟累計防禦率升至4.02。

台灣山林先發投手曾家輝。（記者李惠洲攝）台灣山林先發投手曾家輝。（記者李惠洲攝）

日本社會人先發投手梅田健太郎。（記者李惠洲攝）日本社會人先發投手梅田健太郎。（記者李惠洲攝）

藤澤涼介。（記者李惠洲攝）藤澤涼介。（記者李惠洲攝）

張士綸。（記者李惠洲攝）張士綸。（記者李惠洲攝）

陳思仲。（記者李惠洲攝）陳思仲。（記者李惠洲攝）

日本社會人擊敗台灣山林，進入冠軍賽。（記者李惠洲攝）日本社會人擊敗台灣山林，進入冠軍賽。（記者李惠洲攝）

台灣山林不敵日本社會人。（記者李惠洲攝）台灣山林不敵日本社會人。（記者李惠洲攝）

中島隼也獲選MVP。（記者李惠洲攝）中島隼也獲選MVP。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中