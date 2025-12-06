冬盟》台灣山林慘遭逆轉 日本社會人晉級冠軍戰

台灣山林無緣晉級冬盟冠軍戰。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天進行季後賽，由例行賽第一名的日本社會人，對戰最後一名的台灣山林，日本社會人在7局下一口氣攻下5分逆轉，最終就以7：5擊敗台灣山林，明天冠軍戰由日本社會人對日職聯隊。

台灣山林與日本社會人賽前合影。（記者李惠洲攝）

前3局兩隊難越雷池一步，4局下日本社會人進攻，一出局後三野原愛望敲安，藤澤涼介擊出二壘安打先馳得點。

7局上台灣山林反攻，兩出局一壘有人，張士綸掃出右外野兩分砲反超前。下個半局日本社會人大舉反攻，靠4安、4次四死球和暴投，單局灌進5分反超前。

8局上陳思仲轟出3分砲，追成只落後1分，接著劉俊緯掃出二壘安打，再靠隊友短打推進到三壘，無奈代打許賀捷揮空遭三振，何品室融擊出飛球遭接殺，台灣山林失去扳平戰局的機會，最終落敗無緣爭冠。

台灣山林先發投手曾家輝用83球投6局，被敲出7支安打另有6K、1次保送，失4分都是責失承擔敗投，冬盟累計防禦率升至4.02。

台灣山林先發投手曾家輝。（記者李惠洲攝）

日本社會人先發投手梅田健太郎。（記者李惠洲攝）

藤澤涼介。（記者李惠洲攝）

張士綸。（記者李惠洲攝）

陳思仲。（記者李惠洲攝）

日本社會人擊敗台灣山林，進入冠軍賽。（記者李惠洲攝）

台灣山林不敵日本社會人。（記者李惠洲攝）

中島隼也獲選MVP。（記者李惠洲攝）

