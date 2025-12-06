亞帕青》台灣好手征戰國際舞台 運動部長李洋親自送機

2025年亞洲帕拉青年運動會代表團啟航，運動部李洋部長親自授旗、送機，並頒發加菜金鼓勵選手。（記者陳逸寬攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2025年第5屆亞洲帕拉青年運動會（簡稱亞帕青）於12月10日至13日登場，台灣代表團今天啟程前往阿拉伯聯合大公國杜拜參賽。運動部長李洋前往桃園機場授旗、送機並頒發加菜金，為代表團獻上祝福，最後更一一與大家擊拳打氣，鼓勵選手們用運動代表台灣與世界交流，帶回最美好的回憶。

4年1屆的亞帕青，參賽對象鎖定12至23歲帕拉青年選手，首屆賽事於2009年日本東京登場，台灣曾參與2009、2013及2021年，共獲21金、13銀、6銅。

請繼續往下閱讀...

台灣本屆由帕拉林匹克總會穆閩珠會長擔任團長，全團共計63人，其中包含25名選手，將挑戰田徑、游泳、地板滾球、羽球、桌球等5種運動競賽。焦點選手有巴黎帕運桌球銀牌國手陳柏諺，以及上屆在田徑100、200及400公尺斬獲3金的吳宜容。

為了給予選手最完善的支持，代表團特別配置陪跑員、點頭員、軌道運動員、輪椅維修員及照護員隨團，並安排醫師、防護員等落實醫療防護工作，致力成為選手最堅實的後盾。李洋表示，所有選手都是台灣的代言人，謝謝代表團每一位成員讓台灣被更多人看見。他也希望未來能以更多元的方式，讓更多人參加運動。

2025年亞洲帕拉青年運動會代表團啟程，運動部李洋部長逐一與選手擊拳送行，為他們加油打氣。（記者陳逸寬攝）

2025年亞洲帕拉青年運動會代表團啟航，運動部李洋部長親自授旗、送機，並頒發加菜金鼓勵選手。（記者陳逸寬攝）

2025年亞洲帕拉青年運動會代表團啟航，運動部李洋部長親自授旗、送機，並頒發加菜金鼓勵選手。（記者陳逸寬攝）

2025年亞洲帕拉青年運動會代表團啟航，運動部李洋部長親自授旗、送機，並頒發加菜金鼓勵選手。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法