古瓦哈蒂羽賽》台灣最後希望！董秋彤生涯首闖BWF巡迴賽女單決賽

〔記者林岳甫／綜合報導〕台電好手董秋彤今天在超級100系列印度古瓦哈蒂羽球大師賽，以12：21、21：17、21：14逆轉世界排名96的地主選手、左手持拍的查利哈（Ashmita Chaliha），挺進女單決賽，也是台灣最後希望。

世界排名51的董秋彤在10月紐西蘭北港羽球挑戰賽拿下女單冠軍，不過再來挑戰超級巡迴賽的南韓大師賽、熊本大師賽、澳洲公開賽都在16強止步。

董秋彤在8強賽以13：21、21：14、21：19逆轉勝地主好手巴魯（Isharani Baruah）。董秋彤今天面對查利哈，首局雖然有取得領先，但很快就遭到印度地主拉開並讓出。

董秋彤在第2局9：13落後，先連得5分取得超前，再來又一波4：0，也扳回一城；進入決勝局，董秋彤就一路領先，漂亮拿下決賽門票。

董秋彤生涯在BWF賽事尚未有晉級決賽的紀錄，如今總算做出突破，明天將和印度16歲的潛力新秀夏爾瑪（Tanvi Sharma）爭冠。夏爾瑪為印度備受期待的明日之星，也在今年世界青年錦標賽打下女單銀牌。

