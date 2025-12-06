游泳》打破王冠閎大會紀錄！李杰修泳協排名賽200蝶勇奪金牌

甫從日本參賽返國的李杰修（中）男子200蝶奪金。（游泳提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114年游泳協會排名賽本週末於台中北區國民運動中心登場，台北市大李杰修男子200公尺蝶式飆出個人最佳成績2分01秒53，不但打破「台灣蝶王」王冠閎留下的大會紀錄，也成為我國第2位該項達到亞運第3階段標準的泳將，樂得李杰修賽後開心猛捶水面，用陣陣水花慶功。

採獎金制的泳協排名賽邁入第3屆，各項限定全國前24或16名才能角逐，年終歲末讓選手提前搶紅包，並爭取明年名古屋亞運達標。雖然此次王冠閎並未參戰，李杰修把握機會決賽後段全力衝刺，一舉超越王冠閎去年排名賽2分02秒09大會紀錄，並跨越亞運第3階段培訓標準門檻2分01秒54，這成績放到今年10月雲林全運會也僅次5連霸的王冠閎，讓他更有信心準備挑戰亞運參賽標準的1分58秒51難關。

請繼續往下閱讀...

「很開心，全運會因為台北市有王冠閎和康鈞愷，所以我甚至沒機會角逐200蝶。」李杰修透露自己把挫折打擊轉化為前進動力，一路苦練到上週日本公開賽都沒放鬆， 如今返國能夠超過王冠閎大會紀錄，證明狀態持續提升，「蝶式選手肯定都以王冠閎為追尋目標，台灣可以接棒的人不多，我會再接再厲努力拚下去。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法