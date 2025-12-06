自由電子報
體育 競技運動 桌球

桌球》張本智和狂丟6局 日本隊遭法國隊逆轉吞下第2敗

2025/12/06 22:45

張本智和狂丟6局，日本隊遭法國隊逆轉。（取自ITTF官網）張本智和狂丟6局，日本隊遭法國隊逆轉。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕日本一哥張本智和今晚在2025年混合團體世界盃桌球賽第二階段8強賽最後一戰，男單、男雙狂丟6局，最終日本隊也以7:8遭法國隊逆轉，不過戰績5勝2負仍名列第二，僅次於7戰全勝的中國隊，明天4強賽將迎戰排名第三的德國，中國則與排名第四的南韓爭奪決賽門票。

日本隊今晚在最後一戰排出篠塚大登/伊藤美誠扛第一點混雙，以13:11、11:4、11:0橫掃A.勒布朗/袁嘉楠；世界排名14的大藤沙月隨後在第二點女單也以10:12、11:6、11:3技壓世界排名27的帕瓦德，日本隊取得5:1領先。

第三點男單風雲變色，世界排名第5的張本智和過去在國際賽4度遭遇世界排名第6的「眼鏡弟」F.勒布朗，勝場還沒開胡，2023年混團世界盃也連丟3局。今晚再度交鋒，張本還是無法突破F.勒布朗的直拍橫打球路，以5:11、6:11、2:11慘敗。

張本智和隨後在第四點男雙和篠塚大登聯手，也以12:14、7:11、9:11不敵勒布朗兄弟檔，連丟6局的日本隊也落入5:7的絕境。

壓軸的女雙對抗，日本隊「雙藤組合」伊藤美誠/大藤沙月面對法國的「老少配」袁嘉楠/帕瓦德，前兩局頂住壓力，以11:4、11:4輕鬆拿下，將戰局扳成7:7。決勝局，法國組合火力全開，7:1強勢開局，日本隊雖然一度追到5:7，最終仍以8:11落敗。

