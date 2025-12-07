自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

棒球》反對高校野球7局制！日本名將：若這樣當初可能會放棄棒球...

2025/12/07 06:50

日本高中棒球。（資料照，美聯社）日本高中棒球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕為了因應夏季酷暑問題，日本高校野球聯盟（高野連）近期正討論是否要在2028年起實施7局制，擁有豐富日、美職經歷的日本名將上原浩治表態反對7局制，認為選手們的上場機會將會減少。

日媒《朝日新聞》報導，上原浩治說自己當時是東海大附設仰星高等學校的候補投手，高三最後一個夏天，他在第6局登板，第9局也站上打擊區，雖然出賽時間很少，但那段時間很開心，讓他覺得想再多打比賽，也成為繼續打棒球的動力。

上原浩治表示，比賽只打7局的話，可以上場的選手一定會變少，「我可能也沒有上場機會。要是沒有在高中棒球的投手丘上站過那一次，我也許早就放棄棒球了。」

上原浩治說，應該要去問目前正在打高中棒球選手們的想法，「每天很辛苦練習、但一起度過那麼多時間的隊友比賽，竟然7局就結束了，最慘的情況可能1小時就打完...棒球的戲劇性可不是在6、7局才發生，大部分都是在8、9局吧。」上原浩治認為，這項措施會奪走選手們打高中棒球的時間，希望能更慎重地討論。

上原浩治。（資料照，法新社）上原浩治。（資料照，法新社）

不過，前日本火腿球星「手帕王子」齋藤佑樹卻贊成高中棒球7局制，認為若改成7局制，棒球比賽也不會變得無聊，希望能看到更強大的投手出線。

齋藤佑樹說，以前他每場都以完投9局為目標，每一球大概只有6、7成力丟，如果改成7局制，投手節奏也會改變，球速可能會提升，打者為了應對也會進化，「我很期待看到更高水準的棒球。」

「現在全日本都面臨棒球人口減少、球隊人數不足的問題。很多學校難以培養多名投手，從這個角度來看，局數變少也是非常合理的做法。」齋藤佑樹說道。

齋藤佑樹。（資料照，記者陳志曲攝）齋藤佑樹。（資料照，記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中