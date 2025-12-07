棒球》反對高校野球7局制！日本名將：若這樣當初可能會放棄棒球...

日本高中棒球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕為了因應夏季酷暑問題，日本高校野球聯盟（高野連）近期正討論是否要在2028年起實施7局制，擁有豐富日、美職經歷的日本名將上原浩治表態反對7局制，認為選手們的上場機會將會減少。

日媒《朝日新聞》報導，上原浩治說自己當時是東海大附設仰星高等學校的候補投手，高三最後一個夏天，他在第6局登板，第9局也站上打擊區，雖然出賽時間很少，但那段時間很開心，讓他覺得想再多打比賽，也成為繼續打棒球的動力。

上原浩治表示，比賽只打7局的話，可以上場的選手一定會變少，「我可能也沒有上場機會。要是沒有在高中棒球的投手丘上站過那一次，我也許早就放棄棒球了。」

上原浩治說，應該要去問目前正在打高中棒球選手們的想法，「每天很辛苦練習、但一起度過那麼多時間的隊友比賽，竟然7局就結束了，最慘的情況可能1小時就打完...棒球的戲劇性可不是在6、7局才發生，大部分都是在8、9局吧。」上原浩治認為，這項措施會奪走選手們打高中棒球的時間，希望能更慎重地討論。

不過，前日本火腿球星「手帕王子」齋藤佑樹卻贊成高中棒球7局制，認為若改成7局制，棒球比賽也不會變得無聊，希望能看到更強大的投手出線。

齋藤佑樹說，以前他每場都以完投9局為目標，每一球大概只有6、7成力丟，如果改成7局制，投手節奏也會改變，球速可能會提升，打者為了應對也會進化，「我很期待看到更高水準的棒球。」

「現在全日本都面臨棒球人口減少、球隊人數不足的問題。很多學校難以培養多名投手，從這個角度來看，局數變少也是非常合理的做法。」齋藤佑樹說道。

