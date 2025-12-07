MLB》只剩60轟羅里1名捕手！水手交易走首輪大物換來國民火球後援

水手送走首輪大物福德，換來國民火球後援費雷爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天發動交易，將陣中22歲首輪大物捕手福德（Harry Ford）以及另一位小聯盟右投里昂（Isaac Lyon）送往國民，換來25歲後援左投費雷爾（Jose A. Ferrer）。

福德是水手2021年首輪選進的大物捕手，今年位居百大新秀第42名、農場第4名。今年他在3A出賽97場，繳出打擊三圍.283/.408/.460、16轟、74分打點的成績單，並在9月升上大聯盟，但由於水手主戰鐵捕羅里（Cal Raleigh）今年打出60轟史詩賽季，讓福德只拿到8打席（6打數）敲出1安打，雖然有被帶進季後賽名單，但也只拿到1打數、敲出1安打。

請繼續往下閱讀...

至於費雷爾今年在國民出賽72場、投76.1局送出71次三振，防禦率4.48，每局被上壘率1.27，ERA+92，乍看之下並不突出，然而他的伸卡球均速達97.7英哩，保送率、被出色擊球率（Barrel Rate）與滾地球比全都位於聯盟PR值至少93以上。而水手今年交易大限換來的左牛弗格森（Caleb Ferguson）表現不佳，如今又找到了史派爾（Gabe Speier）以外的第2個左牛選項。

大聯盟官網水手隨隊記者克雷默（Daniel Kramer）指出，水手在交易掉福德後，40人名單中只剩下羅里一位捕手；而水手休季簽回明星重砲奈勒（Josh Naylor）後，也完成尋找第2左牛的另一首要任務，接下來希望至少在補進一位強力內野打者，可能還會再簽一名後援右投。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法