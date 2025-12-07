MLB》叛逃簽10億約、今年無緣世界大賽戰道奇！藍鳥下放前旅日強投

羅德里奎茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網藍鳥記者馬瑟森（Keegan Matheson）報導，28歲古巴右投「Y-Rod」羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）通過讓渡程序後無人認領，今天遭移出40人名單，下放小聯盟，不過他依舊仍以非40人名單身分參加大聯盟春訓。

羅德里奎茲自2020年起效力日本職棒中日龍，然而在2023年經典賽後傳出叛逃至多明尼加，想挑戰大聯盟舞台，最終在2024年球季前與藍鳥簽下5年3200萬美元（約10億新台幣）合約。去年羅德里奎茲出賽21場只拿下1勝8敗，86.2局投球送出85次三振，防禦率4.47、ERA+92。

今年羅德里奎茲轉為牛棚投手，例行賽表現也有所進步，出賽66場投73局，防禦率3.08，每局被上壘率1.15，ERA+139。然而來到季後賽，羅德里奎茲表現卻一落千丈，出賽4場投2.2局挨2轟，投出4保送、失3分，最終未被帶進與道奇對決的世界大賽名單內。

大聯盟官網藍鳥記者馬瑟森坦言，羅德里奎茲接下來的路仍不明朗，儘管他季末力竭，但球季前段仍是牛棚可靠一員，如果藍鳥沒有交易他，預計會讓他在3A繼續以後援角色出發，爭取重返40人名單的機會。與此同時，藍鳥休季希望再補進一名勝利組強力後援，而羅德里奎茲大概不會被視為這樣的人選。

