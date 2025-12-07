自由電子報
MLB》點名柯敬賢有望躋身道奇百大新秀！官網讚被低估、揭關鍵前提

2025/12/07 09:02

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇除了擁有最頂尖的大聯盟巨星，農場的肥沃程度更是令人稱羨，近期大聯盟官網作家溫里布（Ben Weinrib）撰文點名有望擠進百大新秀榜的道奇新星，台灣柯敬賢也被看好。

道奇目前一共有7人位居百大新秀行列，依序為第13的德保拉（Josue De Paula）、第20的霍普（Zyhir Hope）、第34的昆特羅（Eduardo Quintero）、第45的弗里蘭（Alex Freeland）、第64的西羅塔（Mike Sirota）、第98的費里斯（Jackson Ferris）以及第100的摩拉雷斯（Emil Morales）。

隨著新秀畢業以及明年球季的表現，道奇很快會有更多新秀擠進百大榜單中。大聯盟官網作家溫里布也點名目前道奇農場具有潛力的新星，提及農場第10名的柯敬賢，「道奇農場擁有大量優質外野，而柯敬賢是其中相對被低估的那位。現年19歲的他比2024年梯次國際新秀的大多數球員都還大，但他在國際舞台上，特別是U18的表現，也更加成熟。」

溫里布指出，身高193公分、體重102公斤的柯敬賢身材壯碩，左打的他具有相當突出的長打能力，也有著渾然天成的原始力量與揮棒速度，且藉由他拉高擊球仰角，預期也能將長打能力最大化；此外，他的選球也很亮眼，17%的保送率幾乎與19.8%三振率持平。

不過柯敬賢最大的問題仍在於他是否能長期鎮守中外野，溫里布點出，柯敬賢在新人聯盟大多擔任中外野手，但升上1A後多半被排在左外野，以將中外野讓給更好的防守者。如果柯敬賢能站穩中外野，以這種「外野中線+長打潛力」的組合，理論上是極具百大新秀的輪廓，就算最後只能留在角落外野，他的打擊仍足以帶來影響力。

