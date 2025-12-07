NBA》大讚前MVP魏少是「GOAT」！國王菜鳥談偶像最令人敬佩之處

魏斯布魯克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕37歲前MVP魏斯布魯克（Russell Westbrook）今年底薪加盟國王，儘管國王戰績吊車尾，但魏少繳出的優異表現有目共睹，菜鳥後衛克里佛德（Nique Clifford）更是全看在眼裡，談到能與這位從到大的偶像、準名人堂球星當隊友，滿眼綻放光芒。

休季跳出合約成為自由身的魏斯布魯克，一度面臨沒有球隊要的窘境，直到國王遞出橄欖枝，而他也用表現來證明，自己不但仍屬於這個籃球最高殿堂，更無愧當年MVP的榮耀。今天賽前，魏斯布魯克本季出賽22場（16場先發），場均13.5分7.0籃板6.9助攻1.2抄截，投籃命中率42.5%，三分命中率則是暫居生涯最高的37.1%。

近日在節目中，國王新秀後衛克里佛德透露，魏少是他心目中歷史前三的控球後衛，「當然這可以討論，你可以把魔術強森（Magic Johnson）和柯瑞（Stephen Curry）擺進去，但老實說，魏斯布魯克一直是我心中控衛的GOAT（The Greatest of All Time，史上最佳）。他影響比賽的方式、打球的全面性、拚勁與熱情，他永遠是我心目中的第一控衛。」

魏斯布魯克語克利佛德。（資料照）

克里佛德曾多次提及，衛斯布魯克是他從小到大最愛的球員之一，如今在NBA的菜鳥賽季，就能與這位征戰18年的「大三元製造機」共事，他也分享魏少最讓他驚豔之處，「最讓我驚訝的就是，他還能有現在的身手，他已經幾歲的人了，縱橫沙場多年，卻還是有那種爆發力。」

而更讓克里佛德充滿敬佩的，是魏斯布魯克的真誠，以及始終如一，「他仍保持那樣的熱情與競爭力，這真的令人非常佩服。身為隊友，他是很棒的學習榜樣，我每天看著他如何最準備，當個最專業的運動員。而且你在場上看到他的能量與笑容，他在場下也是如此。能和我人生最愛的球星一起打球，真的很酷。」

魏斯布魯克。（資料照）

