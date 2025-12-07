自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》大讚前MVP魏少是「GOAT」！國王菜鳥談偶像最令人敬佩之處

2025/12/07 09:58

魏斯布魯克。（資料照）魏斯布魯克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕37歲前MVP魏斯布魯克（Russell Westbrook）今年底薪加盟國王，儘管國王戰績吊車尾，但魏少繳出的優異表現有目共睹，菜鳥後衛克里佛德（Nique Clifford）更是全看在眼裡，談到能與這位從到大的偶像、準名人堂球星當隊友，滿眼綻放光芒。

休季跳出合約成為自由身的魏斯布魯克，一度面臨沒有球隊要的窘境，直到國王遞出橄欖枝，而他也用表現來證明，自己不但仍屬於這個籃球最高殿堂，更無愧當年MVP的榮耀。今天賽前，魏斯布魯克本季出賽22場（16場先發），場均13.5分7.0籃板6.9助攻1.2抄截，投籃命中率42.5%，三分命中率則是暫居生涯最高的37.1%。

近日在節目中，國王新秀後衛克里佛德透露，魏少是他心目中歷史前三的控球後衛，「當然這可以討論，你可以把魔術強森（Magic Johnson）和柯瑞（Stephen Curry）擺進去，但老實說，魏斯布魯克一直是我心中控衛的GOAT（The Greatest of All Time，史上最佳）。他影響比賽的方式、打球的全面性、拚勁與熱情，他永遠是我心目中的第一控衛。」

魏斯布魯克語克利佛德。（資料照）魏斯布魯克語克利佛德。（資料照）

克里佛德曾多次提及，衛斯布魯克是他從小到大最愛的球員之一，如今在NBA的菜鳥賽季，就能與這位征戰18年的「大三元製造機」共事，他也分享魏少最讓他驚豔之處，「最讓我驚訝的就是，他還能有現在的身手，他已經幾歲的人了，縱橫沙場多年，卻還是有那種爆發力。」

而更讓克里佛德充滿敬佩的，是魏斯布魯克的真誠，以及始終如一，「他仍保持那樣的熱情與競爭力，這真的令人非常佩服。身為隊友，他是很棒的學習榜樣，我每天看著他如何最準備，當個最專業的運動員。而且你在場上看到他的能量與笑容，他在場下也是如此。能和我人生最愛的球星一起打球，真的很酷。」

魏斯布魯克。（資料照）魏斯布魯克。（資料照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中