日職》軟銀正式簽下徐若熙、預計公布時間曝光！再網羅古巴18歲大物

徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒太平洋聯盟豪門軟銀將網羅徐若熙，日媒先前報導合約高達3年總值15億日圓（約3億台幣），可望取得合約交涉權。今天《日刊體育》報導，軟銀確定簽下徐若熙，預計公布簽約的時間點也曝光。

徐若熙休季宣告行使旅外權利後，有多支美、日職球隊表達興趣，先前徐若熙受邀赴日參訪軟銀球場和訓練基地，並與球團會長王貞治共進晚餐，軟銀開出條件非常好的3年合約，加上軟銀首席棒球總管城島健司也再度來台，最終成功打動徐若熙。

請繼續往下閱讀...

日媒《日刊體育》今天報導，徐若熙即將確定加盟軟銀，預計將在今年年底正式宣布簽約。另外，軟銀也將會以育成合約簽下古巴18歲內野手莫雷諾（Jonathan Moreno），預計要等到新年後才會宣布簽約，但雙方已達成複數年合約協議。

莫雷諾在今年9月的U18世界盃棒球賽出賽8場，23打數敲出8支安打，包含1支三壘安打，貢獻4分打點，選到3次保送，回本壘攻下9分打擊三圍.348/.435/.393，攻擊指數0.828，贏得賽會得分王與最佳守備獎，被看好未來有成為中心打者的潛力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法