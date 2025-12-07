自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》軟銀正式簽下徐若熙、預計公布時間曝光！再網羅古巴18歲大物

2025/12/07 09:32

徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒太平洋聯盟豪門軟銀將網羅徐若熙，日媒先前報導合約高達3年總值15億日圓（約3億台幣），可望取得合約交涉權。今天《日刊體育》報導，軟銀確定簽下徐若熙，預計公布簽約的時間點也曝光。

徐若熙休季宣告行使旅外權利後，有多支美、日職球隊表達興趣，先前徐若熙受邀赴日參訪軟銀球場和訓練基地，並與球團會長王貞治共進晚餐，軟銀開出條件非常好的3年合約，加上軟銀首席棒球總管城島健司也再度來台，最終成功打動徐若熙。

日媒《日刊體育》今天報導，徐若熙即將確定加盟軟銀，預計將在今年年底正式宣布簽約。另外，軟銀也將會以育成合約簽下古巴18歲內野手莫雷諾（Jonathan Moreno），預計要等到新年後才會宣布簽約，但雙方已達成複數年合約協議。

莫雷諾在今年9月的U18世界盃棒球賽出賽8場，23打數敲出8支安打，包含1支三壘安打，貢獻4分打點，選到3次保送，回本壘攻下9分打擊三圍.348/.435/.393，攻擊指數0.828，贏得賽會得分王與最佳守備獎，被看好未來有成為中心打者的潛力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中