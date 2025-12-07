自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》曾被視為勇士完美拼圖！3.4億5屆全明星中鋒瘋狂打鐵吐內心話

2025/12/07 10:27

哈佛德。（資料照）哈佛德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士休季的重點補強之一，就是以2年1100萬美元（約新台幣3.4億）簽下5屆全明星中鋒哈佛德（Al Horford），擁有優異外線能力的他被譽為勇士的最完美拼圖。然而開季後，哈佛德表現大幅退化，近日他受訪時也坦言，自己必須要打得更好。

39歲的哈佛德多年來是聯盟最優秀的延伸5號之一，生涯三分命中率高達37.5%，外界預期他加入勇士後能迅速融入體系，帶給金州大軍需要的外圍火力；然而事與願違，哈佛德本季出賽13場，場均21.5分鐘僅5.6分4.4籃板，投籃命中率32.1%，三分命中率29.8全都創下生涯新低，表現相當低迷。

近日接受《The Athletic》專訪，哈佛德回顧自己目前在勇士的表現坦言：「我不是我想成為的那個樣子。我得說，我打得不太好，我知道我還有很多工作要做，我必須做得更好，而且我覺得自己做得到。但就現階段而言，我還沒達到我想要的水準。」

昨天哈佛德在因坐骨神經痛缺席兩週後回歸，也完成勇士初先發。談到適應不如預期的原因，哈佛德表示：「倒不是有什麼挫折，只是發生了很多不同的狀況。不論是傷勢、離隊時間，各種因素都有。但我沒有藉口，我把前半季都當成試煉，我知道我會變得更好，我很清楚這一點。」

近期哈佛德與妻子也迎來第6個孩子，生活可說是相當忙碌，但哈佛德深知自己該加強的地方，「要持續弄清楚防守端的一切，提供更多支援；進攻端必須找到更好的出手位置，才能幫助球隊。不管是擋人、替隊友製造空擋等等，我會繼續讓自己變好。」

勇士近期陷入傷病麻煩，而今年確定不打背靠背的哈佛德，更明白自己必須盡快挺身而出，「這一直是我的心態，我了解現在的狀況，但球隊現在需要我。我們必須再進步，這就是過程的一部分。可是在我心裡，我知道當關鍵時刻到來時，我得擔任什麼角色。」

