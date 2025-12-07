自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》67億拉文回神爆砍42分助國王大勝！前MVP魏少再創歷史新猷

2025/12/07 11:40

拉文。（美聯社）拉文。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部弱旅國王今天客場挑戰東部勁旅熱火，卻意外上演「下剋上」戲碼，拉文（Zach Lavine）擺脫上一戰打超爛陰霾，此役爆砍全場最高42分，幫助國王以127：111大勝熱火，收下本季第6勝，終止近期4連敗。

拉文在2022年7月與公牛簽下5年2.152億美元（約新台幣67億）超肥延長合約，然而他今年在國王表現大起大落，前一場對上火箭更是只打19分鐘，繳出5投1中、2分的悲慘數據。不過今天拉文請神請到全明星身手的自己，上半場就14投中狂轟29分，率國王取得17分領先優勢，易籃後拉文持續輸出，將領先差距擴大，決勝節更形成國王大幅領先的罕見垃圾時間，成功踢館熱火。

拉文今天上場39分鐘24投12中包含8顆三分球，砍下全場最高42分，穆雷（Keegan Murray）16分2火鍋，克里佛德（Nique Clifford）板凳出發8投7中貢獻15分，德羅森（DeMar DeRozan）13分，魏斯布魯克（Russell Westbrook）12分10助攻3抄截，與雷諾德（Maxime Raynaud）12分10籃板各自上演雙十成績單。

37歲的前MVP魏斯布魯克，本季在「得分+助攻」雙十次數位居全聯盟第5，而他今天也再度達成新里程碑，生涯抄截數來到1984次，超越「戰神」艾佛森（Allen Iverson），成為歷史抄截榜第14名。

熱火吞下3連敗，今天外圍手感不佳，團隊三分命中率僅29%，小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）替補攻下全隊最高27分，富特奇歐（Simone Fontecchio）同樣板凳出發貢獻20分，「砲哥」鮑威爾（Norman Powell）18分，威金斯（Andrew Wiggins）13分。

魏斯布魯克與鮑威爾。（法新社）魏斯布魯克與鮑威爾。（法新社）

