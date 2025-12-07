NBA》生涯首次先發成奇兵！斯賓塞19分助殘陣勇士力退騎士止敗

斯賓塞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕傷兵滿營的勇士今天作客騎士打出驚奇，NBA生涯首度先發的斯賓塞（Pat Spencer）繳出全隊最高19分，關鍵時刻屢屢挺身而出，率隊以99：94擊敗騎士，終止2連敗。

勇士近期飽受傷病困擾，一哥柯瑞（Stephen Curry）右大腿股四頭肌挫傷缺陣中，其他兩名資深球員巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）也先後受傷，莫爾頓（De’Anthony Melton）、小柯瑞（Seth Curry）以及老將中鋒哈佛德（Al Horford）都無法出賽，一口氣少了6個人。

即便是以殘陣上場，勇士今天趁著騎士狀況不好，第2節打出33：18攻勢，半場打完取得45：36領先。易籃後，騎士在第3節嘗試反撲，米契爾（Donovan Mitchell）連拿5分，助隊追到個位數差距，但波傑姆斯基（Brandin Podziemski）跳出來命中三分球，助隊維持在雙位數差距進入決勝節。

末節騎士靠著米契爾發揮，一口氣追到3分差，但斯賓塞連拿8分，助勇士回到雙位數領先。不過，騎士很快一波9：0攻勢，持續緊咬，他們再靠著葛蘭德（Darius Garland）罰球追到2分差。終場前11.3秒，桑托斯（Gui Santos）兩罰中1，勇士保有3分領先，米契爾三分球沒進，斯賓塞又在罰球線上兩罰俱中，勇士再擴大到5分領先，穩穩把勝利收下，同時中斷對騎士跨季4連敗。

勇士今天5人得分上雙，斯賓塞拿下全隊最高19分、7助攻，桑托斯14分次之；騎士方面，團隊命中率只有35%，米契爾拿下全場最高29分。

