NBA》哈登轟34分躋身歷史得分前10無用！快艇分手保羅後近3戰2敗

愛德華茲（Anthony Edwards）與哈登。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近日與「老船長」保羅（Chris Paul）難看分手的快艇，今天客場挑戰灰狼一度看見贏球希望，然而下半場船艙爆裂的熟悉劇本再現，最終106：109慘遭逆轉，也讓「老鬍子」哈登（James Harden）的里程碑之夜抱憾。

此役快艇上半場由哈登19分領銜，包含「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）與柯林斯（John Collins）皆得分上雙，加上團隊42.9%三分命中率輾壓灰狼的20%，讓快艇上半場打完取得56：42領先。

然而易籃後風雲變色，兩隊有如靈魂互換，輪到快艇瘋狂打鐵遭灰狼趁虛而入，決勝節即便哈登努力砍分，但灰狼長人射手里德（Naz Reid）百發百中，狂噴4顆三分球、5投5中轟進14分，包括最後13.5秒關鍵三分球，最終快艇仍遭到逆轉。

哈登今天又是盡力局，上場39分鐘18投10中攻下全隊最高34分，外帶6助攻5籃板，同時他生涯得分也超越「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），正式躋身歷史得分榜第10名，但依舊阻止不了這艘破艇沈船。快艇在丟掉保羅後首戰雖擊敗老鷹，但很快又吞下2連敗，目前6勝18敗位居西部第14。

JAMES HARDEN HAS MOVED INTO THE TOP 10 SCORERS OF ALL-TIME pic.twitter.com/6GdUodN1HA — NBA （@NBA） December 7, 2025

