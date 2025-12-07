NBA》A.戴維斯29分率隊擊敗火箭 獨行俠近5戰收下4勝

戴維斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕獨行俠今在主場迎戰火箭，全隊6人得分超過雙位數，包括A.戴維斯（Anthony Davis）拿下全隊最高29分，以122：109擊敗火箭，近5戰收下4勝。

杜蘭特（Kevin Durant）昨完成生涯3萬1000分里程碑，率領火箭擊敗太陽，獨行俠則不敵衛冕軍雷霆終止3連勝，都是「背靠背」出賽的兩隊今上半場打完戰成57：57平手，杜蘭特獨攬全場最高20分，獨行俠以替補上陣的威廉斯（Brandon Williams）13分最佳，A.戴維斯（Anthony Davis）拿下12分。

請繼續往下閱讀...

兩隊易籃後你來我往，但隨後火箭進攻突然當機，被獨行俠打出一波14：0一波流，獨行俠鐘響前靠馬歇爾（Naji Marshall）的三分彈，帶著94：77領先進入決勝節，A.戴維斯在第三節獨攬13分，成為球隊佔據領先的關鍵角色。

獨行俠末節一度把差距擴大至22分，火箭靠A.哈勒戴（Aaron Holiday）頻頻得手追分，狀元佛拉格（Cooper Flagg）在火箭看見希望之際再為獨行俠擴大優勢，還上演灌籃秀，成功捍衛主場。

戴維斯今上場30分鐘拿下29分、8籃板，佛拉格19分、5籃板，威廉斯替補上陣拿下20分，馬歇爾進帳15分。

火箭方面，杜蘭特拿下全隊最高27分，小史密斯（Jabari Smith Jr）22分、8籃板，A.哈勒戴挹注19分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法