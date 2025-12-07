NBA》袋棍球傳奇成勇士奇兵！主帥大讚斯賓塞興奮到飆髒話（影音）

斯賓塞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕傷兵滿營的勇士今天靠著生涯首度先發的斯賓塞（Pat Spencer）上演驚奇打出漂亮一勝，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後談到子弟兵時，更忍不住飆髒話。

勇士今天包含柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）等6名主力球員都掛傷號，不過靠著斯賓塞扮演奇兵，生涯初先發就繳出全隊最高19分，更在關鍵時刻屢屢挺身而出，包含最後兩罰俱中，斬斷勇士對騎士跨季4連敗。

現年29歲的斯賓塞曾是美國大學袋棍球的傳奇球星，奪過象徵最高榮譽的Tewaaraton Award，更曾是美國袋棍球職業聯盟PLL（Premier Lacrosse League）的選秀狀元。不過最終斯賓塞選擇挑戰NBA殿堂，2024年和勇士簽下雙向合約後迎來初登場，今年更是蛻變為勇士替補的重要戰力，場均7.1分3.1助攻，三分命中率高達44.4%。

斯賓塞。（路透）

勇士總教練柯爾今天賽後表示，斯賓塞的投籃進步非常多，去年他多半嘗試切入或拋投，而儘管他不會成為柯瑞，但他在場上就是個威脅，他現在的投籃與出手選擇都比過出色許多。接著柯爾突然說道：「另一個關鍵是，他的教練終於意識到這傢伙就是個狠角色！（His coach realized that Pat is that mother fu****.）歹勢，我能講那個字嗎？」

Steve Kerr on Pat Spencer: “His coach realized that Pat is that mother fu****. That became clear. Sorry. Am I allowed to say that?” pic.twitter.com/msJj0KlrkX — Anthony Slater （@anthonyVslater） December 7, 2025

柯爾直言，目睹像斯賓塞這種需要賭上一切奮鬥，才能讓自己被看見的球員，終於緊緊抓住並把握機會大放異彩，「這傢伙是個競爭者，他熱愛比賽也享受其中，他的隊友也熱愛與他並肩作戰，你總是很樂見這樣的故事。」

今天替補上陣攻下14分、表現同樣出色的勇士巴西前鋒桑托斯（Gui Santos），被問及賽後會如何稱讚斯賓塞，他靦腆笑著回答：「我不知道能不能講啦，但我還是要講，他就是那個狠角色！（Pat is that mother fu****.）」至於斯賓塞賽後只是謙虛回應，這場勝利是10個球員一起貢獻的成果。

Gui Santos agrees: Pat Spencer is that motherf--cker pic.twitter.com/M20advnY2U — Warriors on NBCS （@NBCSWarriors） December 7, 2025

