自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》從被發掘到改練捕手綻放光芒 林岱安崛起過程非常神奇

2025/12/07 13:10

林岱安。（資料照，富邦悍將提供）林岱安。（資料照，富邦悍將提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕富邦悍將日前宣布以最高總值5600萬元附帶教練約的7年合約，簽下今年季後行使自由球員（FA）權利統一獅捕手的林岱安，台體大總教練林宗毅昨天傳訊息給子弟兵，「當年你在台體幫助球隊在同一年度拿下大滿貫（梅花旗、協會盃、大專盃、春季聯賽、盟主盃都奪冠），相信你到富邦也可以幫助悍將拿到總冠軍。」林岱安收到訊息後致電恩師，「謝謝老師的鼓勵，我會好好努力加油。」

林宗毅原為統一獅內野手，後來到台體棒球隊擔任教練，至今滿20年，林岱安原本在三民高中打球，之後轉學到華德工家延續棒球路，和王維中是隊友，青棒時期林岱安主守內野。

發掘林岱安的過程很神奇，林宗毅透露，當時王躍霖在台體，他就建議教練團可以注意弟弟王維中投球，「我們就去看維中比賽，結果看到岱安游擊守得很不錯，於是邀他到台體。」

林宗毅笑說，「這就像當年我去看平鎮對高苑冠軍戰，原本要觀察李康聖投球，結果看到黃暐傑一樣。」黃暐傑高苑畢業後到台體打球，後來旅外發展，現效力味全龍。

林宗毅表示，林岱安到台體前兩年都守游擊，看他拿球快、臂力好，就讓他兼練捕手，只是比賽極少蹲捕，因為當時球隊主戰捕手是劉時豪，等到劉時豪畢業，林岱安升上大三正式成為主戰捕手，大學時期他很自律，自我要求非常高，蹲捕引導投手能力出色，當初建議他改練捕手著眼的是未來性，現在看起來是正確的選擇。

看到得意門生拿到大合約，林宗毅說，「岱安大學就在富邦（富邦長期贊助台體大，常以富邦公牛之名比賽），後來到統一獅，現在又回到富邦（富邦悍將），似乎是老天的安排，其實以前他家境不太好，現在拿到大合約，恭喜他。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中