中職》從被發掘到改練捕手綻放光芒 林岱安崛起過程非常神奇

〔記者羅志朋／嘉義報導〕富邦悍將日前宣布以最高總值5600萬元附帶教練約的7年合約，簽下今年季後行使自由球員（FA）權利統一獅捕手的林岱安，台體大總教練林宗毅昨天傳訊息給子弟兵，「當年你在台體幫助球隊在同一年度拿下大滿貫（梅花旗、協會盃、大專盃、春季聯賽、盟主盃都奪冠），相信你到富邦也可以幫助悍將拿到總冠軍。」林岱安收到訊息後致電恩師，「謝謝老師的鼓勵，我會好好努力加油。」

林宗毅原為統一獅內野手，後來到台體棒球隊擔任教練，至今滿20年，林岱安原本在三民高中打球，之後轉學到華德工家延續棒球路，和王維中是隊友，青棒時期林岱安主守內野。

發掘林岱安的過程很神奇，林宗毅透露，當時王躍霖在台體，他就建議教練團可以注意弟弟王維中投球，「我們就去看維中比賽，結果看到岱安游擊守得很不錯，於是邀他到台體。」

林宗毅笑說，「這就像當年我去看平鎮對高苑冠軍戰，原本要觀察李康聖投球，結果看到黃暐傑一樣。」黃暐傑高苑畢業後到台體打球，後來旅外發展，現效力味全龍。

林宗毅表示，林岱安到台體前兩年都守游擊，看他拿球快、臂力好，就讓他兼練捕手，只是比賽極少蹲捕，因為當時球隊主戰捕手是劉時豪，等到劉時豪畢業，林岱安升上大三正式成為主戰捕手，大學時期他很自律，自我要求非常高，蹲捕引導投手能力出色，當初建議他改練捕手著眼的是未來性，現在看起來是正確的選擇。

看到得意門生拿到大合約，林宗毅說，「岱安大學就在富邦（富邦長期贊助台體大，常以富邦公牛之名比賽），後來到統一獅，現在又回到富邦（富邦悍將），似乎是老天的安排，其實以前他家境不太好，現在拿到大合約，恭喜他。」

