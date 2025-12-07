自由電子報
NBA》魏少、約基奇都辦不到！老鷹新星連2戰大三元創史上首見壯舉

2025/12/07 13:30

強森（右）。（美聯社）強森（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天以131：116打爆巫師，終結自己也賞對手3連敗，陣中23歲新星強森（Jalen Johnson）今天再度繳出大三元成績單，更寫下連魏斯布魯克（Russell Westbrook）、約基奇（Nikola Jokic）、羅伯森（Oscar Robertson）等大三元傳奇都辦不到的壯舉。

強森昨天在對戰金塊的比賽中僅用半場就完成大三元，以16分44秒寫下史上第2快紀錄，僅次2018年約基奇的14分33秒，最終完成21分18籃板16助攻，成為老鷹隊史首位單場「15、15、15」的球員。今天強森上陣30分鐘18投10中，攻下全場最高30分，外帶12籃板12助攻2抄截，連續2場比賽大三元。

這是強森本季第4次大三元，過去他4個球季只拿下2次，今天他也寫下不少紀錄，成為老鷹隊史自楊恩（Trae Young）後唯2能拿下2次以上30分大三元，也是隊史自2004年蘇拉（Bob Sura）後第2位連2戰大三元的球員。

目前強森生涯6次大三元，距離追平貝洛克（Mookie Blaylock）創下的老鷹隊史紀錄只差1次。此外，強森近5場比賽攻下150分、69籃板、54助攻與14顆三分球，NBA史上從未有球員在5場比賽內達成此數據，締造史無前例壯舉。

強森本季出賽22場，場均35.2分鐘貢獻23.4分10.5籃板7.9助攻1.6抄截的全方位成績單，投籃命中率53.4%，三分命中率40.4%，相當有望生涯首度入選全明星賽。

