NBA》狀元郎「旗子哥」再寫紀錄超越詹皇、Kobe！AD盛讚偉大基因

佛拉格。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天在主場「德州內戰」中以122：109擊敗火箭，近5戰收下4勝，狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）今天攻下15分，也再度刷新紀錄。

18歲的佛拉格今年不斷刷新各項聯盟最年輕紀錄，今天他上場36分鐘15投7中，攻下19分5籃板3助攻，外加2抄截2火鍋的全方位成績單。根據紀錄顯示，佛拉格生涯已經累積3場單場15分2抄截2火鍋的比賽，超越詹姆斯（LeBron James）與布萊恩（Kobe Bryant）的2場，成為達成此紀錄最多場的18歲球員。

請繼續往下閱讀...

今天獨行俠還靠著明星長人戴維斯（Anthony Davis）29分8籃板的優異表現獲勝，賽後AD談到佛拉格的表現，也不吝嗇盛讚小老弟，「他很放得開，我們就是希望大家都放開來打。顯然他會因為狀元的身分受到很多關注，對方一定會派出最強的防守側翼給予他壓力與對抗，但他開始學會如何面對這些壓力，知道自己該出現在哪個位置，投進關鍵球。」

戴維斯還分享有趣小故事：「我今天有因為籃板的事情念他一下，他不小心放掉幾個進攻籃板，但他卻回我：『你自己也才抓5個。』我當下還真的無法反駁，但他就是想被要求、鞭策，想變得更強大、更偉大。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法