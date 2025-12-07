UBA》兵多將廣！郭嘉安率國體擊退義守 5連勝延續不敗金身

國立體大郭嘉安。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕國立體大今在114學年度UBA大專籃球聯賽第二階段再度發揮團隊精神，5人得分超過雙位數，以96：63擊敗義守大學，收下5連勝，延續不敗金身。

國體大是近年UBA公開一級8強班底，自102到113學年度連續12季晉級八強，不過前進小巨蛋成為挑戰，近6季都無緣4強，上季以第5名作收，本季除有10名舊生，也網羅不少新血，包括從台藝大轉戰的控衛林恩祈、前健行後衛張東庭等好手。

在兵多將廣之下，國體大連戰皆捷，今面對義守大學，上半場打完取得42：37領先，團隊傳出15次助攻遠優於義守的4次，也逼出對手12次失誤，張東庭和郭嘉安都分別貢獻2記三分球拿下10分，義守以謝文翔9分最佳。

上半場只拿3分的胡晉豪易籃後手感回溫，單節獨攬10分，率隊打出31：12的攻勢，帶著73：49的優勢進入決勝節，末節火力沒有停歇，將分差拉開至超過30分，順利收下5連勝。

郭嘉安此役替補攻下全隊最高18分，另有8籃板，林睿軒15分，胡晉豪13分、10籃板，張祐瑋挹注11分，張東庭也有10分進帳。義守以黃尹元16分最佳，謝文翔外線8投3中拿下15分。

