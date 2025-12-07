威力盃》兩大火球投手登板！南投縣逆轉勝晉級

黃皓男。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕預賽兩戰合計打進24分的南投縣，複賽首戰面對台南市一度陷入落後苦戰，兩大強投田司恩、黃皓男接力登板，加上中心打者全皓5局的清壘長打，終場8:2逆轉擊敗對方。

賽後，南投縣總教練紀俊麟首先提醒選手，之後的比賽仍要及早進入狀況，否則比賽中段才扭轉形勢，往後的比賽會很辛苦。

此役，田司恩先發3局，第4局面對亂流時被換離投手丘，改由球速更快的黃皓男接替。黃皓男中繼2局無失分、3次三振，最後一局再由田司恩把守。

紀俊麟說，先發的田司恩開賽球路尾勁出不來，加上攻擊端遭對方壓制，比賽前段被壓著打，當時由於不能再被得分，才決定換上黃皓男。

黃皓男原本是先發捕手，紀俊麟說：「之前他練投，球速有超過120公里，擔任捕手時，傳球動作快、臂力好，對於對方跑者有一定嚇阻力，對方盜壘機率就低。」黃皓男潛力無窮，紀俊麟說，球隊有空間給他尋找優勢之處，未來發展由下一階段的教練判斷決定。

黃皓男說，自己3年級時開始打球、4年級開始練投手，5年級時有發現自己投球速度快，但目前比較喜歡當捕手，偶像是12強幫助台灣隊奪冠的捕手林家正，欣賞林家正的引導能力。

