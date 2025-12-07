MLB》日本三本柱入選季後賽最佳球員排行榜 山本居榜首、大谷第3

佐佐木朗希、大谷翔平和山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方頻道「MLB Network」今天公布本季季後賽表現最佳的前20名球員，幫助道奇2連霸且奪下世界大賽MVP的「日本最強投」山本由伸高居第一，二刀流巨星大谷翔平排名第3，「令和怪物」佐佐木朗希則是獲得第14名。

山本由伸今年季後賽表現亮眼，出賽6場拿下5勝1敗，防禦率僅有1.45，曾經連續2場投出完封勝，並在世界大賽G2先發9局失1分完投勝、G6先發6局失1分摘勝，以及G7「中0日特攻」後援2.2局無失分，幫助道奇達成21世紀首支二連霸球隊。山本由伸勇奪世界大賽MVP，拿下今年季後賽表現最佳球員實至名歸。

排名第2的是藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），季後賽出賽18場，合計73打數29安含8轟，累積15分打點、跑回18分，打擊三圍.397.494/.795，攻擊指數1.289；世界大賽7場30打數10安含2轟，貢獻3打點，獲得8保送（2敬遠），系列賽打擊率0.333、OPS高達1.074。

大谷翔平則是高居第3，生涯首度在季後賽大展二刀流，同時也擺脫過往季後賽表現低迷的狀況，出賽17場繳出8轟、14打點，打擊三圍為.265/.405/.691，OPS高達1.096；投手大谷登板4場，拿下2勝1敗，防禦率4.43，大谷在國聯冠軍賽G4轟出三響砲，外加6局10K好投，助隊擊敗釀酒人一舉奪下系列賽MVP。

其他入圍前十名的還有藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage）、工具人克萊門特（Ernie Clement）、內野強打巴傑爾（Addison Barger）、「春天哥」史普林格（George Springer）、洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）和道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

佐佐木朗希獲得第14名，在季後賽臨時擔任守護神收到奇效，獲得「大魔神」封號，他一共登板9場，有3次救援成功、2次中繼成功，累積10.2局投球丟1分，防禦率0.84、每局被上壘率1.03。

