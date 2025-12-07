足球》梅西率邁阿密國際首奪MLS冠軍 2度精彩助攻榮膺MVP

梅西率邁阿密國際首奪MLS冠軍，2度精彩助攻榮膺MVP。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）率領邁阿密國際以3：1擊敗溫哥華白浪，勇奪隊史首座美國職業足球大聯盟（MLS）冠軍，梅西此役兩度精彩助攻，在主場熱情球迷見證下榮膺MVP。

「以最完美方式告別兩位足球史上的偉大球員，對全隊意義非凡。」梅西前巴塞隆納隊友、西班牙國腳艾巴（Jordi Alba）與布斯克茲（Sergio Busquets），都在邁阿密國際封王之後光榮退役，隊長梅西有感而發，直言合力贏得這座冠軍，對於俱樂部發展非常重要，更開心的是能讓兩位戰友在歡呼聲中離開，「他們是最好的朋友，我很感激能與他們一起踢球出賽，並且共同慶賀勝利，祝福他們未來一切順利。」

率先開張的邁阿密，下半場被溫哥華扳平形成1：1，所幸關鍵時刻梅西挺身而出，抄截後精準助攻阿根廷國家隊隊友德保羅（Rodrigo De Paul），順勢破門重新超前；之後梅西傷停補時再度助攻阿連德（Tadeo Allende），拉開差距鎖定勝利。38歲的梅西寶刀未老，明年即將展開世界盃生涯的最後一舞，能否帶領阿根廷實現二連霸壯舉？備受全球球迷矚目。

