冬盟》「鷹狀元」韋宏亮控球大暴走 台灣山林逆襲奪季軍

〔記者羅志朋／嘉義報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天中午在嘉義市球場進行季軍戰，由台灣海洋對台灣山林，現場湧入3612名球迷，台灣山林在9局上進帳3分逆轉勝，最終就以5：4氣走台灣海洋拿下季軍，晚上6點冠軍戰由日職聯隊對日本社會人。

3局上台灣山林張仁瑋敲二壘安打，接著盜上三壘，陳思仲擊出內野滾地球先馳得點。

台灣山林推出盧孟揚先發，今天賽前為止他在冬盟先發3場都吞敗投，防禦率7.04、每局被上壘率2.09，總計10局投球出現7次四死球，另有6K和2次暴投，失7分其中6分責失，帳面數據並不理想。

此役盧孟揚表現威風八面，前5局只被敲1安未失分，6局下他續投雖投出1K，不過先後奉送3次四壞保送，留下一出局滿壘局面退場，由余謙接手投球。

余謙先被林莛淯敲出安打掉2分，台灣海洋反超前，接著三振王念好，再被高捷敲安失2分後退場，左投錢可倫登板順利收拾殘局，台灣海洋單局灌進4分。

台灣山林只在8局上靠何品室融適時安打追回1分，9局上絕地大反攻，台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮先被張士綸敲二壘安打，再連投3次四壞保送奉送1分，留下無人出局滿壘危機退場，由林原裕上場救火。

面對林原裕第1球，林吳晉瑋敲出內野滾地球追平比分，劉俊緯在擊出高飛犧牲打超前比分，下個半局台灣山林順利守成奪勝。韋宏亮後援0.1局投17球只有5顆好球，控球大暴走，被敲1安另有3次保送失3分都是責失承擔敗投。

