自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

冬盟》「鷹狀元」韋宏亮控球大暴走 台灣山林逆襲奪季軍

2025/12/07 15:45

盧孟揚。（中職提供）盧孟揚。（中職提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天中午在嘉義市球場進行季軍戰，由台灣海洋對台灣山林，現場湧入3612名球迷，台灣山林在9局上進帳3分逆轉勝，最終就以5：4氣走台灣海洋拿下季軍，晚上6點冠軍戰由日職聯隊對日本社會人。

3局上台灣山林張仁瑋敲二壘安打，接著盜上三壘，陳思仲擊出內野滾地球先馳得點。

台灣山林推出盧孟揚先發，今天賽前為止他在冬盟先發3場都吞敗投，防禦率7.04、每局被上壘率2.09，總計10局投球出現7次四死球，另有6K和2次暴投，失7分其中6分責失，帳面數據並不理想。

此役盧孟揚表現威風八面，前5局只被敲1安未失分，6局下他續投雖投出1K，不過先後奉送3次四壞保送，留下一出局滿壘局面退場，由余謙接手投球。

余謙先被林莛淯敲出安打掉2分，台灣海洋反超前，接著三振王念好，再被高捷敲安失2分後退場，左投錢可倫登板順利收拾殘局，台灣海洋單局灌進4分。

台灣山林只在8局上靠何品室融適時安打追回1分，9局上絕地大反攻，台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮先被張士綸敲二壘安打，再連投3次四壞保送奉送1分，留下無人出局滿壘危機退場，由林原裕上場救火。

面對林原裕第1球，林吳晉瑋敲出內野滾地球追平比分，劉俊緯在擊出高飛犧牲打超前比分，下個半局台灣山林順利守成奪勝。韋宏亮後援0.1局投17球只有5顆好球，控球大暴走，被敲1安另有3次保送失3分都是責失承擔敗投。

高捷。（中職提供）高捷。（中職提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中