MLB》藍鳥狂補強卻留不住陣中明星？ 權威媒體透露小畢歇特被鎖定

小畢歇特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）在今年世界大賽帶傷上陣繳出好表現，休賽季成為自由球員的他表明想要回歸的念頭，不過近日有報導指出，紅襪可能成為程咬金，將這位同區好手給網羅入陣。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）與薩蒙（Will Sammon）報導指出，儘管紅襪將簽回柏格曼（Alex Bregman）視為休賽季的首要任務，但球團內部有人將小畢歇特這名同區勁敵好手視為替代人選。

請繼續往下閱讀...

小畢歇特將在三月滿28歲，儘管他或許無法比得上柏格曼在休息室的影響力，但年輕加上過去6個賽季的wRC+（加權得分創造值）與柏格曼幾乎相同。且小畢歇特生涯在紅襪主場芬威球場的打擊表現出色，157打席打擊率3成29，攻擊指數0.907，紅襪也可以讓他改守二壘，像他在世界大賽那樣。

紅襪當地媒體《WEEI》的記者Rob Bradford上個月首次提到小畢歇特可能是紅襪隊的選擇。此外大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）和費城人全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）也是紅襪隊正在考慮的自由球員打者。

藍鳥休賽季在投手端瘋狂補強，簽下席斯（Dylan Cease）以及龐塞（Cody Ponce），打者端的首要目標便是迎回小畢歇特，而《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，藍鳥近期也看上入選6屆日職明星賽、生涯248轟的巨人主砲岡本和真。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法