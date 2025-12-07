自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》好搶手！雲豹「Make Ai Wish」聖誕主題 女孩寫真小卡100組完售

2025/12/07 16:26

徐賢淑。（台啤雲豹提供）徐賢淑。（台啤雲豹提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台啤永豐雲豹本週末攜手永豐銀行舉辦「Make Ai Wish」主題週，昨在全場5827位球迷的見證下取得3連勝，今賽事中場遊戲時間將繼續送出「超人氣電玩主機組」作為最後大獎，搭配場外環廊豐富的主題活動，期盼球迷踴躍進場熱血頑張，為豹青軍團全力應援豹得勝利。

今開賽前舉行聯盟10-11月單月MVP、最佳外援頒獎儀式，由TPBL聯盟會長莊瑞雄親自為高錦瑋、克羅馬送上獎盃與鼓勵，這也是聯盟史上首次單月最佳本土、獎項由同隊包辦，兩人也向球迷致謝並表示：「感謝豹迷們的大力投票支持，接下來的賽季請大家繼續為雲豹加油。」

雲豹主場「TBL STORE」商品部為響應「Make Ai Wish」聖誕主題週賽事，特別推出新品「浪LIVE電豹女聖誕寫真小卡」，只要購買的豹迷就有機會獲得參加「聖誕寫奏曲」賽前官方IG直播活動，讓徐賢淑、海莉、笑笑、Nia四位女孩親筆手寫聖誕卡片給中獎的幸運球迷，雲豹球團也表示「浪LIVE電豹女聖誕寫真小卡」兩天限量共100組在球迷的熱情搶購下已經全數完售，此外還有「Leopards球衣零錢包」、「調啤豹玩偶」等多樣人氣新品熱賣中，歡迎球迷到商城參觀選購！

台啤永豐雲豹下回主場賽事將於2026年1月9日（週五）進行，希望號召更多球迷進場體驗專屬雲豹的主場體驗。

今天頒發單月MVP。（台啤雲豹提供）今天頒發單月MVP。（台啤雲豹提供）

