TPBL》克羅馬29分全能表現 雲豹擊退夢想家本季最快10勝

克羅馬。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台啤雲豹今天在主場迎戰福爾摩沙夢想家，克羅馬繳出29分、11籃板、7助攻全能表現，加上高錦瑋貢獻14分，聯手率隊以105：92拉出4連勝，且為本季TPBL最快達到10勝的隊伍，開季至今拿下10勝1負。

高錦瑋。（TPBL提供）

近期氣勢如虹的雲豹前役險勝新竹攻城獅，拿下本季第9勝且拉出3連勝，今天面對夢想家有機會挑戰成為本季首支拿下第10勝的隊伍；不過，夢想家近況也逐漸回穩，取得2連勝。

夢想家今天在第1節靠著馬建豪獨攬10分帶領下，取得32：26領先，次節雲豹展開反擊，替補上陣的麥卡洛單節包辦11分，助隊超前，半場打完雲豹暫時以52：46領先。易籃後，雲豹將領先擴大到雙位數，即便末節夢想家開局打出一波4：0攻勢，也無力逆轉頹勢，無緣延續連勝。

雲豹今天團隊命中率達42.4%，4人得分上雙，克羅馬繳出全隊最高29分、11籃板、7助攻，麥卡洛15分、11籃板，高錦瑋貢獻14分；夢想家方面，霍爾曼拿下22分、16籃板，湯普金斯20分次之。

林信寬。（TPBL提供）

米勒。（TPBL提供）

林俊吉。（TPBL提供）

蔣淯安。（TPBL提供）

湯普金斯。（TPBL提供）

馬建豪。（TPBL提供）

