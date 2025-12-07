經典賽》想再接一次大谷翔平魔球！中村悠平：當時楚奧特抖了一下...

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕養樂多燕子隊捕手中村悠平在今天與隊友長岡秀樹參加在東京舉行的活動，在座談會中，中村悠平回憶起在2023年經典賽決賽對戰美國隊時，首次與他搭檔投捕的道奇隊大谷翔平，當時上演的「夢幻打席」。

大谷翔平在2023年經典賽冠軍賽與前隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上演夢幻對決，大谷翔平和楚奧特在9局上2出局時正面交鋒，當時大谷花6球，並用最後一顆橫掃滑球讓楚奧特揮空三振，幫助日本3：2打敗美國奪冠，被認為是棒球史上最具代表性的場面之一。

中村悠平回顧大谷用橫掃球三振楚奧特那一幕道：「我真的很想再接一次那個橫掃球。當我在接球時，楚奧特一瞬間抖了一下。這代表球是向著楚奧特那邊跑的。大谷翔平的投球不是側投，而是偏四分之三投法，雖然從影片上看確實有彎曲，但我在接的時候，感覺彎得更厲害，這就是他的滑球、橫掃滑球的威力。」

中村悠平此次有入選11月對南韓的武士隊成員，有望加入明年3月經典賽的日本陣容當中。

Trout vs Ohtani lived up to the HYPE! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/Z8aZAjpDRg — World Baseball Classic （@WBCBaseball） March 22, 2023

