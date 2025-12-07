威力盃》從社區少棒轉校隊5個月 陳子嘉「勝投+勝打」助台中市晉級

台中市隊陳子嘉。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕台彩威力盃複賽，今台中市和新北市形成激戰，新北市首局就拿下3分，台中市靠著打線串聯持續苦追，5局上攻得4分，後援的陳子嘉、楊恩宥守住僅有1分領先，台中市終場6:5險勝，晉級8強。

台中市成員來自大仁國小、自由國小、塗城國小、上楓國小、德芙蘭國小和忠孝國小，合計6校。總教練劉睿成說，選手們各自的母校也有比賽，只能利用週三、週六做簡單的基本訓練，正式練習只有4日時安排一次，但經過預賽，能夠慢慢找到方式引導選手。

台中市逆轉勝一大關鍵，是投打都有亮點的陳子嘉，他今天擔任先發右外野手，後援2局失1分，但5局上敲安，自己把勝利打點帶回來，也是此戰勝利投手。

劉睿成透露，陳子嘉原本是社區少棒隊成員，在該隊教練推薦下，轉學來到大仁國小參加少棒隊，「短短5個月，進步很多。他的腳程快、練球認真，真的很不簡單。打擊方面還要再加油，但他本來在社區棒球隊就是投手，投球動作流暢、協調性也很好。」

陳子嘉說，因為哥哥有打社區棒球，他自幼兒園大班時就也跟著接觸棒球，升上國中還想繼續打，才決定考少棒隊，爸媽也同意並支持。陳子嘉說：「剛加入覺得有點跟不上，打得比社區球隊多，花了一段時間適應練習量。」

台中市驚險晉級，明天要面對預賽時曾擊敗他們的宜蘭縣。教頭劉睿成提到，嚴加提防當時完封他們的宜蘭王牌江允浩，也要提防三星國小的「小辣椒」們。

台中市隊陳子嘉。（記者林宥辰攝）

