自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

威力盃》從社區少棒轉校隊5個月 陳子嘉「勝投+勝打」助台中市晉級

2025/12/07 17:28

台中市隊陳子嘉。（記者林宥辰攝）台中市隊陳子嘉。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕台彩威力盃複賽，今台中市和新北市形成激戰，新北市首局就拿下3分，台中市靠著打線串聯持續苦追，5局上攻得4分，後援的陳子嘉、楊恩宥守住僅有1分領先，台中市終場6:5險勝，晉級8強。

台中市成員來自大仁國小、自由國小、塗城國小、上楓國小、德芙蘭國小和忠孝國小，合計6校。總教練劉睿成說，選手們各自的母校也有比賽，只能利用週三、週六做簡單的基本訓練，正式練習只有4日時安排一次，但經過預賽，能夠慢慢找到方式引導選手。

台中市逆轉勝一大關鍵，是投打都有亮點的陳子嘉，他今天擔任先發右外野手，後援2局失1分，但5局上敲安，自己把勝利打點帶回來，也是此戰勝利投手。

劉睿成透露，陳子嘉原本是社區少棒隊成員，在該隊教練推薦下，轉學來到大仁國小參加少棒隊，「短短5個月，進步很多。他的腳程快、練球認真，真的很不簡單。打擊方面還要再加油，但他本來在社區棒球隊就是投手，投球動作流暢、協調性也很好。」

陳子嘉說，因為哥哥有打社區棒球，他自幼兒園大班時就也跟著接觸棒球，升上國中還想繼續打，才決定考少棒隊，爸媽也同意並支持。陳子嘉說：「剛加入覺得有點跟不上，打得比社區球隊多，花了一段時間適應練習量。」

台中市驚險晉級，明天要面對預賽時曾擊敗他們的宜蘭縣。教頭劉睿成提到，嚴加提防當時完封他們的宜蘭王牌江允浩，也要提防三星國小的「小辣椒」們。

台中市隊陳子嘉。（記者林宥辰攝）台中市隊陳子嘉。（記者林宥辰攝）

台中市隊陳子嘉。（記者林宥辰攝）台中市隊陳子嘉。（記者林宥辰攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中