TPBL》早上就到球場練投有原因 高錦瑋分享幫小朋友圓夢小故事

2025/12/07 17:51

高錦瑋。（TPBL提供）高錦瑋。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台啤永豐雲豹克羅馬今在主場與福爾摩沙夢想家的比賽下半場攻下20分、拿下全場最高29分，助球隊以105：92擊敗對手收下4連勝，而雲豹今日觀眾人數5793人、合計兩場主場入場球迷再度突破萬人，讓桃園巨蛋在整修前的封關戰圓滿落幕。

雲豹面對近況不錯的夢想家，首節打完以6分落後，不過從第2節開始加強防守讓對手命中率直線下滑，且製造出夢想家5次失誤，加上麥卡洛（Chris McCullough）手感加溫，外線投2中2，內線又頻頻得手單節攻下11分，助雲豹扭轉劣勢，上半場打完反而以52：46逆轉超前。

下半場，替補上場的董永全在第3節3分球投3中3，將領先優勢繼續拉大，加上克羅馬、高錦瑋與莊博元也都能適時在外線進球，讓雲豹能夠贏得比賽，總教練羅德爾說：「今天是一場很好的比賽，大家打得甚至比昨天更好，也能給對手壓迫性，因為我們是年輕的球隊，所以當初Johnny（顏行書）在組建球隊時，就是希望洋將能跑動起來、給團隊能量，更重要的是跟本土球員合作順暢，所以挑選時就是會選擇有匹配能量的對象，經過連續兩天的比賽就能看得出來，現有的4名洋將都很棒，我們很滿意。」

董永全說：「其實教練雖然平常不會跟我講太多，但我知道我在這球隊的工作是什麼，沒有去想自己每場比賽要投進幾球，而是出手時的合理性才重要，我自己主要還是以防守籃板為為重。」

即便是下午的比賽，但高錦瑋今早10點20分就到球場練投，他此戰攻下14分，他認為，自己的命中率還不理想，這場比賽主要還是靠團隊，以及進攻時球的流動性，加上大家防守壓迫性非常好，所以才能贏得比賽，他透露：「其實我會那麼早到球場，是因為之前我們在桃園在地校園巡迴時，有一位小球員很喜歡我，他每場都會到場支持，他之前說想要幫我撿球，雖然我提早到球場的主要目的還是治療，但能夠幫小朋友圓夢，就是一件很開心的事情。」

雲豹另有2人得分上雙，米勒（Malcolm Miller）11分13籃板，賞給對手4個火鍋，麥卡洛15分11籃板。

