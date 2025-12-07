自由電子報
體育 棒球 中職

冬盟》盧孟揚有個「致命傷」 彭政閔有話老實說

2025/12/07 17:59

盧孟揚。（中職提供）盧孟揚。（中職提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕冬盟例行賽盧孟揚先發3場都吞敗投，防禦率7.04、每局被上壘率2.09，今天他在冬盟季軍戰登板先發，1局下被1棒張皓崴敲出二壘安打之後連續解決15人次，表現威風八面。

只是，盧孟揚在6局下遭遇亂流，他續投雖投出1K，不過先後奉送3次四壞保送，留下一出局滿壘局面退場，由余謙接手投球，余謙先被林莛淯敲出安打掉2分，台灣海洋反超前，接著三振王念好，再被高捷敲安失2分，台灣海洋單局灌進4分。

盧孟揚先發5.1局用68球只被敲1安，另有3K和3次保送，失3分其中2分責失無關勝敗。今天賽後台灣山林總教練彭政閔點出盧孟揚的課題，「當你還未成為一名頂尖的先發投手之前，每一次、每一球你都要戰戰兢兢地面對打者，這樣你才有機會讓自己習慣這樣的全力以赴。」

彭政閔表示，盧孟揚比較沒有類似國際賽的短期比賽經驗，今年有去打亞錦賽，這次冬盟身體狀況調整得不是那麼理想的情況下，有跟他說要在每一次投球都盡全力去做，不然在國際賽或狀況不好時，不能有一絲一毫閃失，或「想說要配速，因為我是先發投手」，這樣的想法是不行的。

對於盧孟揚在季軍戰的表現，彭政閔說，這場盧孟揚有扛住壓力，也有展現鬥志，體力上可能以前沒有從頭催到尾，所以投到6、70球就達臨界點，「他昨天一直鼓勵大家，說想要投冠軍戰，比較可惜一點。」

冬盟台灣山林拿下季軍。（中職提供）冬盟台灣山林拿下季軍。（中職提供）

