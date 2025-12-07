NBA》飆分寫紀錄與Kobe、喬神比肩 哈登自豪把後撤步提升到新層次

哈登。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇「老鬍子」哈登（James Harden）今天對戰灰狼，攻下全隊最高的34分，外帶6助攻和5籃板，生涯總得分累積至2萬8303分，躋身歷史得分榜第10名。哈登賽後受訪表示，這是種祝福，也是自己努力付出的證明，能和像安東尼這樣偉大的球星相提並論，這是一種榮耀。

「怎麼可能？」哈登談到進入歷史總得分榜前十名時表示，這簡直是夢想成真，多年努力終於開花結果，這項運動為他帶來太多，榜單上那些偉大球員應該也是如此，那些人的名字在退休仍然被人們所討論著。

36歲的哈登成為自湖人已逝傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）和「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）之後，第3位以後衛之姿躋身歷史得分前10。哈登坦言，看了名單之後，感覺前面那些傢伙都比自己還要高大，運動能力也比他強得多，而布萊恩和喬丹都在空中飛來飛去，自己只能在地板上生存，所以能達成這項成就特別自豪，因為必須想辦法在人群中穿梭得分。

哈登的後撤步跳投在NBA掀起風潮，許多球員爭相模仿，堪稱是「後撤步之王」，自2013年開始統計以來，哈登生涯共投進近2000顆的後撤步跳投，累積得分超過5100分。哈登對此自豪：「當我剛用這招的時候，大家一直喊我走步，但現在每個人都在用，連小孩都會，我不是說我發明了這招，但自己絕對把它帶到新的層次。」

