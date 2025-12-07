自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》飆分寫紀錄與Kobe、喬神比肩 哈登自豪把後撤步提升到新層次

2025/12/07 18:54

哈登。（美聯社）哈登。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇「老鬍子」哈登（James Harden）今天對戰灰狼，攻下全隊最高的34分，外帶6助攻和5籃板，生涯總得分累積至2萬8303分，躋身歷史得分榜第10名。哈登賽後受訪表示，這是種祝福，也是自己努力付出的證明，能和像安東尼這樣偉大的球星相提並論，這是一種榮耀。

「怎麼可能？」哈登談到進入歷史總得分榜前十名時表示，這簡直是夢想成真，多年努力終於開花結果，這項運動為他帶來太多，榜單上那些偉大球員應該也是如此，那些人的名字在退休仍然被人們所討論著。

36歲的哈登成為自湖人已逝傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）和「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）之後，第3位以後衛之姿躋身歷史得分前10。哈登坦言，看了名單之後，感覺前面那些傢伙都比自己還要高大，運動能力也比他強得多，而布萊恩和喬丹都在空中飛來飛去，自己只能在地板上生存，所以能達成這項成就特別自豪，因為必須想辦法在人群中穿梭得分。

哈登的後撤步跳投在NBA掀起風潮，許多球員爭相模仿，堪稱是「後撤步之王」，自2013年開始統計以來，哈登生涯共投進近2000顆的後撤步跳投，累積得分超過5100分。哈登對此自豪：「當我剛用這招的時候，大家一直喊我走步，但現在每個人都在用，連小孩都會，我不是說我發明了這招，但自己絕對把它帶到新的層次。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中